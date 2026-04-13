Milan, le parole di Oddo post Brusaporto

«Abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo quello che non abbiamo fatto nel primo tempo. Abbiamo fatto sicuramente un’ottima partita in generale. Primo tempo fatto molto bene come il secondo, con la differenza che nel primo abbiamo peccato di cinismo sottoporta. Avremmo potuto fare 5-6 gol e non li abbiamo fatti. Mi sono anche un po’ arrabbiato per questo. Ma non per non aver fatto gol, ma perché bisogna crescere anche sotto il punto di vista della cattiveria di voler fare gol».