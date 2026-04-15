Le notizie Top di mercoledì15 aprile 2026 | AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images)

Archiviata la delusione post sconfitta con l'Udinese, il Milan si ricompatta e si prepara alla trasferta di Verona, in programma domenica 19 aprile alle 15:00. Anche oggi il Diavolo è apparso sulle pagine dei più importanti quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di numerosi siti web. Dalle novità da Milanello agli aggiornamenti sulle trattative di calciomercato: ecco le Top News pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026.