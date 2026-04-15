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Criscitiello: “Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza. Gli errori del Milan…”

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole in diretta sui problemi del Milan: da Fulrani e Cardinale a Rafa Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole in diretta sui problemi del Milan. In particolare, il giornalista ha voluto soffermarsi sul alto dirigenziale, parlando di Furlani e Cardinale, per poi spostarsi anche su Rafael Leao, attaccante rossonero arrivato nel lontano 2019. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Le società che funzionano meglio sono quelle snelle. A Casa Milan ci sono troppi piani e troppi uffici. La catena di comando è complessa e arrugginita. Sta di fatto che un club così importante non può andare avanti per molto. Servono uomini di calcio.

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Dispiace dirlo ma Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza. Gli errori del Milan quest’anno sono stati molteplici e il crollo improvviso, unito alle occasioni perse, non può essere giustificato da un semplice “non potevamo lottare per lo scudetto”. Avevi una sola competizione e sei il Milan. Certo che devi lottare per lo scudetto. Lo impone la tua storia e tua gloria. In questa squadra troppi calciatori neanche a Milanello dovrebbero entrare. Mediocri o finiti. Basta con Leao che è una scommessa persa continua. Complimenti a Modric per il campione che è stato ma dal prossimo anno serve gente fresca. Come vi abbiamo preannunciato un mesetto fa, Allegri non è convinto di continuare senza chiarezza e programmazione. La verità è che anche in società e i tifosi lo cambierebbero ben volentieri. Le minestre riscaldate spesso sono sciapite".

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