Il futuro del Milan e quello di Massimiliano Allegri potrebbero presto intrecciarsi con le sorti della Nazionale. Il momento è delicato: i rossoneri hanno perso tre delle ultime quattro gare di Serie A, un rendimento che ha alimentato tensioni e interrogativi. In parallelo, la mancata qualificazione dell’Italia al terzo Mondiale consecutivo ha scosso profondamente la federazione, aprendo a una vera e propria rivoluzione ai vertici. Il presidente Gabriele Gravina e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex rossonero, hanno rassegnato le dimissioni. Per le prossime elezioni federali tra i candidati figura anche Giovanni Malagò, che secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe affidare la panchina azzurra ad Allegri, affiancandogli Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Il tecnico rossonero, inoltre, avrebbe chiesto maggiori garanzie sul futuro e sulla prossima sessione di mercato, mostrando perplessità verso le linee strategiche dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Solido, invece, il rapporto con il direttore tecnico Igli Tare, estimatore del lavoro dell’allenatore. In questo clima di incertezza iniziano a emergere i primi nomi per un eventuale dopo-Allegri. Scopriamo quali sono.