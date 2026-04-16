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Raimondi: “Allegri-Milan, il rapporto precipiterebbe soltanto a queste due condizioni”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, potrebbe non restare sulla panchina rossonera nella stagione 2026-2027
Massimiliano Allegri via dal Milan al termine di questa stagione dopo appena un anno insieme? I 'rumors' continuano a moltiplicarsi. Ecco qual è la situazione attuale secondo Claudio Raimondi, giornalista di 'SportMediaset'
Daniele Triolo Redattore 

Continuano, in queste ore, a moltiplicarsi i 'rumors' di un addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine di questa stagione. Da quando la Nazionale Italiana ha mancato la qualificazione ai Mondiali, il nome di Allegri è entrato nella lista dei candidati ad assumere l'incarico di Commissario Tecnico azzurro e già questo elemento aveva fatto uscire fuori le prime voci.

Il fallimento dell'Italia è arrivato praticamente in contemporanea il periodo nero del Milan (tre sconfitte in quattro partite) e, quindi, sommando i due fattori, sono iniziate a circolare le voci di un Allegri destinato a salutare un'altra volta Milanello dopo averla ritrovata a distanza di undici anni soltanto qualche mese fa.

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A far chiarezza sulla situazione attuale tra Allegri e il Milan è intervenuto Claudio Raimondi, giornalista di 'SportMediaset'. "Allegri è consapevole di essere uno dei candidati forti per la panchina della Nazionale, l'alternativa principale ad Antonio Conte. Va detto che Allegri è blindato dal contratto con i rossoneri, contratto fino al 2027 che con un piazzamento Champions viene rinnovato automaticamente al 2028, addirittura con un'opzione fino al 2029. 5,5 milioni e mezzo di ingaggio base più i bonus che possono farlo lievitare fino a 7 milioni di euro".

Milan-Allegri, finisce qui? "Senza Champions e con forti divergenze sul mercato ..."

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Cosa potrebbe, dunque, far precipitare davvero il rapporto tra Allegri e il Milan? Raimondi ha spiegato: "Questo potrebbe precipitare soltanto con due condizioni. La mancata qualificazione in Champions League, quindi un clamoroso quinto posto, perché cambierebbero anche gli investimenti e gli introiti e le forti divergenze sul mercato. Allegri è stato chiaro, già in queste prime riunioni con la dirigenza. Chiede giocatori pronti come Luka Modrić, Adrien Rabiot, giocatori in grado di fare bella figura anche in Champions". Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

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