A far chiarezza sulla situazione attuale tra Allegri e il Milan è intervenuto Claudio Raimondi, giornalista di 'SportMediaset'. "Allegri è consapevole di essere uno dei candidati forti per la panchina della Nazionale, l'alternativa principale ad Antonio Conte . Va detto che Allegri è blindato dal contratto con i rossoneri, contratto fino al 2027 che con un piazzamento Champions viene rinnovato automaticamente al 2028, addirittura con un'opzione fino al 2029. 5,5 milioni e mezzo di ingaggio base più i bonus che possono farlo lievitare fino a 7 milioni di euro".

Milan-Allegri, finisce qui? "Senza Champions e con forti divergenze sul mercato ..."

Cosa potrebbe, dunque, far precipitare davvero il rapporto tra Allegri e il Milan? Raimondi ha spiegato: "Questo potrebbe precipitare soltanto con due condizioni. La mancata qualificazione in Champions League, quindi un clamoroso quinto posto, perché cambierebbero anche gli investimenti e gli introiti e le forti divergenze sul mercato. Allegri è stato chiaro, già in queste prime riunioni con la dirigenza. Chiede giocatori pronti come Luka Modrić, Adrien Rabiot, giocatori in grado di fare bella figura anche in Champions". Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.