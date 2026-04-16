De Grandis: "Milan, per la Champions 4 vittorie"

De Grandis ha poi proseguito a parlare della lotta per un posto in Champions League: "12 punti significano 4 vittorie. Da dove le prende il Milan? Ha 4 trasferte e 2 scontri diretti, entrambi in casa contro Juventus e Atalanta. E saranno partite dove entrambe le squadre non ti regaleranno nulla, però, come hai detto tu, dove io sto guardando le ultime 5 partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions, ci sono solo Juventus e Napoli, e anche il Como, che ha un trend positivo. Il Milan ha perso 3 delle ultime 4, la Roma ha perso le ultime in trasferta, l'Atalanta vince e perde”.