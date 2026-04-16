De Grandis: "Milan, per la Champions 4 vittorie"—
De Grandis ha poi proseguito a parlare della lotta per un posto in Champions League: "12 punti significano 4 vittorie. Da dove le prende il Milan? Ha 4 trasferte e 2 scontri diretti, entrambi in casa contro Juventus e Atalanta. E saranno partite dove entrambe le squadre non ti regaleranno nulla, però, come hai detto tu, dove io sto guardando le ultime 5 partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions, ci sono solo Juventus e Napoli, e anche il Como, che ha un trend positivo. Il Milan ha perso 3 delle ultime 4, la Roma ha perso le ultime in trasferta, l'Atalanta vince e perde”.
A Verona con cinque diffidati, tra cui Modric e Leao—
Il primo impegno del Milan, ad ogni modo, prima del big match di 'San Siro' contro la Juventus sarà al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona ultimo in classifica. Questo Diavolo può permettersi di fare un calcolo sui diffidati, visto che Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers, Luka Modric e Rafael Leão in caso di ammonizione salterebbero Milan-Juventus per squalifica? Questa l'opinione di De Grandis.
"È vero che può fare il calcolo lasciando qualcuno fuori visto che ha una rosa profonda, ma intanto visto che hai citato Verona mi viene in mente la Fatal Verona. Quindi non si fideranno di questa partita, perché nel calcio i corsi e ricorsi storici possono essere sempre ricorrenti. Se il Milan torna a giocare a 3, Athekame non gioca. L'importante è non perdere Modric, però non penso neanche che lo lasci fuori per salvaguardare la diffida".
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