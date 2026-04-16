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L’appello di Gabbia per Allegri: “Parlo a nome di tutti: speriamo rimanga a lungo al Milan”

L'appello di Matteo Gabbia per la permanenza al Milan di Massimiliano Allegri
Il difensore del Milan Matteo Gabbia, ai microfoni di 'Sky Sport', ha lanciato un appello chiaro nei confronti del suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan Matteo Gabbia ha speso delle bellissime parole nei confronti del proprio allenatore Massimiliano Allegri, finito nelle ultime ore nell'occhio del ciclone tra critiche per le ultime prestazioni e il futuro in rossonero incerto. La squadra, come sottolinea il 46 rossonero, è con il suo mister e spera di averlo a lungo dalla sua parte. Ecco, quindi, le parole di Gabbia verso il tecnico toscano.

Allegri bussola di Milanello, l’abbiamo spesso definito così. Che peso ha all’interno dello spogliatoio? “Sarebbe importante averlo non solo quest’anno: non ho detto prima a caso che sia un campione, lo pensiamo tutti. Ha una capacità di gestire ogni momento in maniera incredibile. Sa cosa dire, quali corde toccare: sta a noi cercare di assimilare le sue richieste e fare il meglio possibile. La preparazione della partita mi ha veramente sorpreso, prevede in maniera perfetta certe situazioni che poi si verificano puntualmente. È una figura importantissima e tutto il gruppo è contento. Siamo molto felici con lui e il suo staff”.

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Da capitano in pectore di questa squadra, quanto vorresti che rimanesse al Milan anche nelle prossime stagioni? Si parla di lui anche in ottica Nazionale… “Parlo a nome di tutto il gruppo: siamo ultrafelici del mister, contentissimi. Spero possa rimanere con noi per un lunghissimo tempo. Ma ora contano i risultati e siamo noi a determinarli: dobbiamo seguirlo e fare tutto al 100%. Sono sicuro che le cose andranno nella maniera giusta”.

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