Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' , il difensore del Milan Matteo Gabbia ha speso delle bellissime parole nei confronti del proprio allenatore Massimiliano Allegri , finito nelle ultime ore nell'occhio del ciclone tra critiche per le ultime prestazioni e il futuro in rossonero incerto . La squadra, come sottolinea il 46 rossonero, è con il suo mister e spera di averlo a lungo dalla sua parte. Ecco, quindi, le parole di Gabbia verso il tecnico toscano.

Allegri bussola di Milanello, l’abbiamo spesso definito così. Che peso ha all’interno dello spogliatoio? “Sarebbe importante averlo non solo quest’anno: non ho detto prima a caso che sia un campione, lo pensiamo tutti. Ha una capacità di gestire ogni momento in maniera incredibile. Sa cosa dire, quali corde toccare: sta a noi cercare di assimilare le sue richieste e fare il meglio possibile. La preparazione della partita mi ha veramente sorpreso, prevede in maniera perfetta certe situazioni che poi si verificano puntualmente. È una figura importantissima e tutto il gruppo è contento. Siamo molto felici con lui e il suo staff”.