Milan, tre riunioni di Allegri con i dirigenti, due negli ultimi giorni — Nel corso dell'ultimo mese, ha rivelato 'Tuttosport', Allegri si è incontrato tre volte con la dirigenza per studiare e programmare il prossimo calciomercato estivo. Chiaramente, è vitale la qualificazione in Champions League del Milan, soprattutto dal punto di vista economico. Allegri ha incontrato una prima volta la dirigenza, a 'Casa Milan', dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, intorno a metà marzo. Si è visto, in quell'occasione, con Furlani, Tare e Ibrahimović.

La società non ha percepito la volontà di Allegri di andare in Nazionale — "Un primo faccia a faccia programmatico per mettere sul tavolo innanzitutto le proprie idee, chiarire eventuali controversie passate e capire se si potesse viaggiare tutti uniti per disegnare il nuovo Milan. Si era parlato di prospettive, budget e profili di giocatori", ha commentato a tal proposito 'Tuttosport'. Poi, dopo la sconfitta contro l'Udinese, Allegri ha visto altre due volte i dirigenti del Milan: lunedì a cena e martedì pomeriggio in sede. Altre due riunioni per parlare di futuro, con chiacchierate approfondite sui giocatori e sugli obiettivi di calciomercato del Milan.

Da queste due riunioni, ha specificato 'Tuttosport', "non è emersa da parte di Allegri la possibilità di lasciare il Milan a fine stagione per sposare l'eventuale progetto azzurro". Il tecnico toscano è focalizzato ora sulla corsa Champions e per la stagione 2026-2027 su un Milan da titolo in Italia e per fare bella figura in Europa.