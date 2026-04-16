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Altro che addio! Allegri spiazza il Milan: tre incontri segreti per restare e vincere

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, sarebbe intenzionato a continuare il suo progetto con i rossoneri anche nella stagione 2026-2027
L'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri, da più parti, è segnalato in uscita dal Milan per divergenze e incompatibilità con gran parte del management del club. 'Tuttosport', invece, oggi propone un'altra versione della situazione
Daniele Triolo Redattore 

Da più parti si sentono voci di un ennesimo ribaltone in casa Milan: i 'rumors' più assidui degli ultimi giorni, infatti, danno l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare con i bagagli in mano, pronti ad abbandonare Milanello per incompatibilità di vedute con il resto del management. Ovvero con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, con il direttore tecnico Geoffrey Moncada e con il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimović.

'Tuttosport' oggi in edicola, però, fornisce una versione diversa della storia. Se è vero che il nome di Allegri resta tra i candidati a diventare Commissario Tecnico della Nazionale Italiana nel caso in cui Giovanni Malagò, il prossimo 22 giugno, diventasse Presidente della FIGC, è altrettanto vero, però, come nella testa dell'allenatore livornese continui ad esserci il Milan. E il perché è presto detto. Secondo il quotidiano torinese, ci sono stati già tre incontri per progettare il futuro a tinte rossonere.

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Nel corso dell'ultimo mese, ha rivelato 'Tuttosport', Allegri si è incontrato tre volte con la dirigenza per studiare e programmare il prossimo calciomercato estivo. Chiaramente, è vitale la qualificazione in Champions League del Milan, soprattutto dal punto di vista economico. Allegri ha incontrato una prima volta la dirigenza, a 'Casa Milan', dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, intorno a metà marzo. Si è visto, in quell'occasione, con Furlani, Tare e Ibrahimović.

La società non ha percepito la volontà di Allegri di andare in Nazionale

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"Un primo faccia a faccia programmatico per mettere sul tavolo innanzitutto le proprie idee, chiarire eventuali controversie passate e capire se si potesse viaggiare tutti uniti per disegnare il nuovo Milan. Si era parlato di prospettive, budget e profili di giocatori", ha commentato a tal proposito 'Tuttosport'. Poi, dopo la sconfitta contro l'Udinese, Allegri ha visto altre due volte i dirigenti del Milan: lunedì a cena e martedì pomeriggio in sede. Altre due riunioni per parlare di futuro, con chiacchierate approfondite sui giocatori e sugli obiettivi di calciomercato del Milan.

Da queste due riunioni, ha specificato 'Tuttosport', "non è emersa da parte di Allegri la possibilità di lasciare il Milan a fine stagione per sposare l'eventuale progetto azzurro". Il tecnico toscano è focalizzato ora sulla corsa Champions e per la stagione 2026-2027 su un Milan da titolo in Italia e per fare bella figura in Europa.

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