Furlani, però, per 'Il Giornale', sarebbe deluso da Allegri per due motivi. Si aspettava di vedere subito un Milan più competitivo per lo Scudetto , visto che affrontava una stagione senza coppe europee e che proponesse un gioco più spettacolare sul terreno di gioco. Ecco perché il CEO rossonero starebbe strizzando l'occhio ad altri due allenatori.

Milan, via Allegri? Furlani vuole Italiano o Palladino

I nomi sono quelli di Vincenzo Italiano del Bologna (che era la sua prima scelta già l'estate scorsa), in scadenza di contratto con il club rossoblu nel 2027 e di Raffaele Palladino, il quale sta prendendo tempo con l'Atalanta sul rinnovo del suo contratto fino al 2029. Italiano, ha chiosato il quotidiano generalista, è molto apprezzato anche da Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta che potrebbe rimpiazzare Igli Tare nel ruolo al Milan nel caso in cui Furlani tagliasse Allegri.