Milan, Italiano per il post Allegri? Tutti i possibili ostacoli della scelta

L'ex allenatore della Fiorentina ha una visione del calcio abbastanza diversa da Allegri: punta sul possesso del pallone, una difesa alta e aggressiva e vuole vincere spesso segnando un gol in più dell'avversario rispetto a subirne uno di meno. Quasi l'opposto dell'attuale tecnico del Milan che ha parlato tantissimo dell'aspetto difensivo delle sue squadre e spesso punta proprio sulla difesa per vincere. Si ripartirebbe di fatto da zero un'altra volta, e sarebbe già la quarta dopo Pioli (contando i periodi di Fonseca, Conceicao e Allegri). Parlando a livello tattico cambierebbe tutto: via il 3-5-2, spazio al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Italiano costruisce dal basso con i propri difensori che devono essere in grado di impostare la manovra, aiutati ovviamente dai centrocampisti. Grandissima importanza alle fasce: il Bologna di Italiano punta su giocatori in grado di vincere gli uno contro uno e poi servire in mezzo palloni importanti per gli attaccanti o i centrocampisti che si inseriscono da dietro. I punti più distanti dal gioco di Allegri sono due: Italiano vuole il pressing alto e forte in fase di non possesso, cosa che il Milan quest'anno non fa. E in difesa il Bologna gioca alto, rischiando spesso le imbucate. Il Diavolo punta invece su un reparto basso e compatto. Sono tutte distanze e diversità tattiche che dovrebbero portare a un'altra rivoluzione estiva sul mercato nel caso in cui Italiano dovesse arrivare davvero al Milan. Servirebbe forse più continuità per i rossoneri.