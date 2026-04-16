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Calciomercato Milan, il flop dell’attacco: Füllkrug non sarà riscattato, doveva fare di più

Niclas Füllkrug, attaccante AC Milan, non ha fornito il rendimento sperato una volta arrivato nel calciomercato invernale 2026
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 arrivato in prestito gratuito al Milan dal West Ham nell'ultimo calciomercato invernale, non ha fornito l'apporto sperato nel reparto offensivo. Finora solo un gol: esperienza che si concluderà presto
Daniele Triolo Redattore 

La flessione del Milan di Massimiliano Allegri, nella seconda parte di stagione, si spiega anche con il flop dell'intero attacco. Dall'inizio del 2026, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi edicola, tutti gli attaccanti messi insieme (Christian Pulisic, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Santiago Giménez, anche se quest'ultimo è appena rientrato da un lungo stop) hanno messo a segno solo 8 gol.

Da Füllkrug il Milan si aspettava di più. Arrivato in prestito gratuito dal West Ham fino al 30 giugno, l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund ha segnato un solo gol, a gennaio contro il Lecce a 'San Siro'. Appena 3 presenze da titolare solo 537' totali in campo con il Milan. Non sarà riscattato. Gli 'Hammers' non avranno dunque i 5 milioni di euro e il giocatore farà rientro a Londra.

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Per il futuro, in attacco, il Milan ha già investito soldi su Alphadjo Cissè - preso dall'Hellas Verona per 7 milioni di euro più bonus e lasciato in prestito al Catanzaro - e Andrej Kostić - prelevato dal Partizan per 3,5 milioni di euro più bonus - i quali si aggregheranno presumibilmente al Milan Futuro dal prossimo 1° luglio. Per l'anno venturo, però, giocoforza servirà qualcosa di più in attacco per far sì che il Milan possa competere realmente per vincere.

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