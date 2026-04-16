La flessione del Milan di Massimiliano Allegri , nella seconda parte di stagione, si spiega anche con il flop dell'intero attacco. Dall'inizio del 2026 , come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi edicola, tutti gli attaccanti messi insieme ( Christian Pulisic , Rafael Leão , Christopher Nkunku , Niclas Füllkrug e Santiago Giménez , anche se quest'ultimo è appena rientrato da un lungo stop) hanno messo a segno solo 8 gol .

Da Füllkrug il Milan si aspettava di più. Arrivato in prestito gratuito dal West Ham fino al 30 giugno, l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund ha segnato un solo gol, a gennaio contro il Lecce a 'San Siro'. Appena 3 presenze da titolare solo 537' totali in campo con il Milan. Non sarà riscattato. Gli 'Hammers' non avranno dunque i 5 milioni di euro e il giocatore farà rientro a Londra.