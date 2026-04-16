Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 arrivato in prestito gratuito al Milan dal West Ham nell'ultimo calciomercato invernale, non ha fornito l'apporto sperato nel reparto offensivo. Finora solo un gol: esperienza che si concluderà presto
La flessione del Milan di Massimiliano Allegri, nella seconda parte di stagione, si spiega anche con il flop dell'intero attacco. Dall'inizio del 2026, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi edicola, tutti gli attaccanti messi insieme (Christian Pulisic, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Santiago Giménez, anche se quest'ultimo è appena rientrato da un lungo stop) hanno messo a segno solo 8 gol.
Da Füllkrug il Milan si aspettava di più. Arrivato in prestito gratuito dal West Ham fino al 30 giugno, l'ex centravanti di Werder Brema e Borussia Dortmund ha segnato un solo gol, a gennaio contro il Lecce a 'San Siro'. Appena 3 presenze da titolare solo 537' totali in campo con il Milan. Non sarà riscattato. Gli 'Hammers' non avranno dunque i 5 milioni di euro e il giocatore farà rientro a Londra.