Continua la stagione del Milan: i rossoneri arrivano da due sconfitte di fila in campionato, ma il destino resta nelle proprie mani. Il Diavolo ha ancora cinque punti di vantaggio sul Como quinto. In questi ultimi giorni si parla tanto del futuro in panchina di Massimiliano Allegri (qui le ultime novità di giornata): l'allenatore ha ancora un contratto in essere con il Milan e al momento è difficile pensare a uno scossone a fine stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Nel caso però in cui Allegri dovesse decidere di legarsi alla panchina della Nazionale italiana, il Diavolo si ritroverebbe un buco importante in panchina.
CALCIOMERCATO MILAN
Allenatore Milan, se Allegri dovesse partire per RedBird una sola strada possibile
Allegri Milan, Allegri e un cambio di filosofia necessario
Chiariamoci, Allegri può piacere o meno, ma è innegabile che abbia riportato un ottimo clima a Milanello dopo la scorsa stagione disastrosa e sta portando il Milan ad ottenere l'obiettivo stagionale prefissato a inizio campionato (qui quanto manca per la Champions). Per questo se dovesse andare via i rossoneri dovrebbero seguire una sola strada: prendere un allenatore con un profilo importante a livello internazionale e che non sia una scommessa su cui puntare per ripartire. Nel secondo caso servirebbe ricostruire da zero, con tutti i rischi e i dubbi del caso: Italiano e Palladino (per fare due nomi) sono profili interessanti, ma servirebbe un progetto completamente nuovo e sarebbe l'ennesima ripartenza dopo l'addio di Pioli. Il Milan deve tornare ai fasti di un tempo e per farlo serve per forza di cose un allenatore importante: un profilo alla Conte, alla Guardiola (stiamo facendo solo esempi in questo momento). Deve esserci un cambio di filosofia anche dal punto di vista del progetto e del mercato: vanno benissimo gli investimenti sui giovani, ma che siano giovani già forti e non scommesse prese a basso costo per poi rivenderle una volta raddoppiato o triplicato il valore. Servono giocatori forti se si vuole tornare al Milan di un tempo. Con RedBird finalmente pienamente al timone del Milan dopo l'addio di Elliott ci potrebbe anche essere un cambio di filosofia. Con la speranza di avere ancora Allegri per il futuro o un allenatore top al suo posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA