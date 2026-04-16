Chiariamoci, Allegri può piacere o meno, ma è innegabile che abbia riportato un ottimo clima a Milanello dopo la scorsa stagione disastrosa e sta portando il Milan ad ottenere l'obiettivo stagionale prefissato a inizio campionato (qui quanto manca per la Champions). Per questo se dovesse andare via i rossoneri dovrebbero seguire una sola strada: prendere un allenatore con un profilo importante a livello internazionale e che non sia una scommessa su cui puntare per ripartire. Nel secondo caso servirebbe ricostruire da zero, con tutti i rischi e i dubbi del caso: Italiano e Palladino (per fare due nomi) sono profili interessanti, ma servirebbe un progetto completamente nuovo e sarebbe l'ennesima ripartenza dopo l'addio di Pioli. Il Milan deve tornare ai fasti di un tempo e per farlo serve per forza di cose un allenatore importante: un profilo alla Conte, alla Guardiola (stiamo facendo solo esempi in questo momento). Deve esserci un cambio di filosofia anche dal punto di vista del progetto e del mercato: vanno benissimo gli investimenti sui giovani, ma che siano giovani già forti e non scommesse prese a basso costo per poi rivenderle una volta raddoppiato o triplicato il valore. Servono giocatori forti se si vuole tornare al Milan di un tempo. Con RedBird finalmente pienamente al timone del Milan dopo l'addio di Elliott ci potrebbe anche essere un cambio di filosofia. Con la speranza di avere ancora Allegri per il futuro o un allenatore top al suo posto.