Calciomercato, Milan e Juventus su Goretzka: l'offerta più alta è rossonera

Sia il Diavolo sia la 'Vecchia Signora', come noto, sono sulle tracce di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero al termine di questa stagione dopo otto anni di successi. Per il Milan, sarebbe un colpo 'alla Luka Modrić', perfetto per Massimiliano Allegri, il quale chiede rinforzi di esperienza e qualità in vista della prossima stagione.