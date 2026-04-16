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Milan-Juve, non solo Vlahovic: scatto rossonero per il big del Bayern, l’offerta è già sul tavolo

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan e della Juventus per l'estate 2026
Dusan Vlahovic a metà del guado tra il rinnovo con la Juventus e il trasferimento al Milan nel calciomercato estivo. Non è l'unico giocatore tra 'color che son sospesi' tra rossoneri e bianconeri. I club si contendono altri due top all'estero
Daniele Triolo Redattore 

Dusan Vlahovic, a metà del guado tra il rinnovo del contratto con la Juventus e il trasferimento a parametro zero al Milan per il prossimo calciomercato estivo, non è l'unico 'oggetto del contendere' tra bianconeri e rossoneri in questo periodo, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan e Juventus, infatti, si contendono un posto in zona Champions in campionato, lo scontro diretto della prossima domenica 26 aprile e, ovviamente, qualche sfida di calciomercato. Due in particolare, per la 'rosea', potrebbero accendersi nel corso delle prossime settimane di trattative.

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Sia il Diavolo sia la 'Vecchia Signora', come noto, sono sulle tracce di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero al termine di questa stagione dopo otto anni di successi. Per il Milan, sarebbe un colpo 'alla Luka Modrić', perfetto per Massimiliano Allegri, il quale chiede rinforzi di esperienza e qualità in vista della prossima stagione.

Il Milan, per Goretzka, è pronto a mettere sul piatto un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2029) da 5 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto risulta al quotidiano sportivo nazionale, si tratta dell'offerta più alta finora presentata al calciatore rispetto a tutta la concorrenza, Juventus compresa.

Kim tra Juve e Milan: il sudcoreano ha vinto a Napoli con Spalletti

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I bianconeri, intanto, hanno inserito un altro giocatore del Bayern, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, nella lista dei possibili rinforzi difensivi in caso di partenza di Gleison Bremer con destinazione Premier League. Ma anche il Milan, da tempo, è sulle tracce dell'ex Napoli. Basterà il legame di Kim con Luciano Spalletti (hanno vinto insieme lo Scudetto nel 2023) per far pendere il piatto della bilancia verso Torino o no?

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