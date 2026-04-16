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Clamoroso Vlahovic: il rinnovo con la Juve slitta e il Milan prepara l’offerta folle

Dusan Vlahovic attaccante Juventus obiettivo di calciomercato del Milan per la stagione 2026-2027
Il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, con la Juventus va in stand-by fino a fine stagione e il Milan, allora, prova nuovamente a prendere il serbo per il calciomercato estivo. Ecco qual è la situazione ad oggi
Daniele Triolo Redattore 

La Juventus prende tempo per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione e il Milan, quindi, ci riprova per l'attaccante serbo: è questa la grande novità di calciomercato riferita da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Damien Comolli, amministratore delegato dei bianconeri, nei giorni scorsi sul tema Vlahovic aveva detto: "Non aspettatevi novità prima della fine della stagione". E la 'Vecchia Signora' non ha intenzione di mollarlo, visto che l'allenatore Luciano Spalletti lo vuole ancora con sé l'anno venturo.

La firma, però, sul nuovo contratto con i bianconeri non è più così imminente come poteva sembrare prima di Pasqua. Il nuovo infortunio muscolare - accusato nel riscaldamento di Juventus-Genoa - dopo i tre mesi e mezzo di stop per l'operazione all'adduttore dello scorso dicembre, ha rallentato non solo il ritorno del numero 9 di Madama in campo, ma anche i discorsi per il prolungamento del matrimonio iniziato nel gennaio 2022. Ma qual è la situazione attuale, visto che Vlahovic, tra 75 giorni, sarà di fatto un giocatore svincolato e libero sul mercato?

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La Juve, nelle scorse settimane, ha incassato l'apertura di Vlahovic a restare e di approfondire la questione rinnovo con il padre Milos. La partita, soprattutto economica, però è soltanto all'inizio e il serbo, se volesse, potrebbe firmare già ora con un nuovo club. La Juve resta fiduciosa, ma è consapevole che sta rischiando. Anche perché il Milan sembra intenzionato a tornare con forza sul giocatore. I dirigenti bianconeri vorrebbero concludere un rinnovo 'ponte', di uno o due anni con stipendio ridotto a 6 milioni di euro netti. La metà di quelli attualmente percepiti (12), meno di quelli presi da Kenan Yildiz (7) e meno anche di quanto Vlahovic ha guadagnato nei primi anni alla Juve (7,5).

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La Juve confida nella voglia del giocatore di rilanciarsi, in un ambiente che conosce, dopo un anno brutto e con un allenatore che lo stima come Spalletti. L'entourage, però, continua a guardarsi intorno. In direzione Milano. Al Milan Vlahovic troverebbe Allegri, un allenatore che lo apprezza e con cui ha già lavorato, vivendo la sua stagione juventina maggiormente prolifica (16 gol in 33 partite nella Serie A 2023-2024). Allegri gli affiderebbe la piena responsabilità dell'attacco rossonero, visto che Vlahovic è il tipo di centravanti che il Milan cerca da anni. Il Diavolo gli offrirebbe un contratto almeno fino al 30 giugno 2030.

Il Milan potrebbe finanziare l'arrivo di Vlahovic mediante la cessione di Christopher Nkunku al migliore offerente. Costato 37 milioni di euro più 5 di bonus, può partire per una cifra inferiore e libererebbe il club di Via Aldo Rossi da uno stipendio pesante (5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni). Consentendo, così, di destinare quelle risorse all'operazione Vlahovic.

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