Calciomercato Milan, Vlahovic tratta il rinnovo con la Juve. Ma ...—
La Juve, nelle scorse settimane, ha incassato l'apertura di Vlahovic a restare e di approfondire la questione rinnovo con il padre Milos. La partita, soprattutto economica, però è soltanto all'inizio e il serbo, se volesse, potrebbe firmare già ora con un nuovo club. La Juve resta fiduciosa, ma è consapevole che sta rischiando. Anche perché il Milan sembra intenzionato a tornare con forza sul giocatore. I dirigenti bianconeri vorrebbero concludere un rinnovo 'ponte', di uno o due anni con stipendio ridotto a 6 milioni di euro netti. La metà di quelli attualmente percepiti (12), meno di quelli presi da Kenan Yildiz (7) e meno anche di quanto Vlahovic ha guadagnato nei primi anni alla Juve (7,5).
A Milano ritroverebbe Allegri. I soldi per l'operazione dall'addio di Nkunku—
La Juve confida nella voglia del giocatore di rilanciarsi, in un ambiente che conosce, dopo un anno brutto e con un allenatore che lo stima come Spalletti. L'entourage, però, continua a guardarsi intorno. In direzione Milano. Al Milan Vlahovic troverebbe Allegri, un allenatore che lo apprezza e con cui ha già lavorato, vivendo la sua stagione juventina maggiormente prolifica (16 gol in 33 partite nella Serie A 2023-2024). Allegri gli affiderebbe la piena responsabilità dell'attacco rossonero, visto che Vlahovic è il tipo di centravanti che il Milan cerca da anni. Il Diavolo gli offrirebbe un contratto almeno fino al 30 giugno 2030.
Il Milan potrebbe finanziare l'arrivo di Vlahovic mediante la cessione di Christopher Nkunku al migliore offerente. Costato 37 milioni di euro più 5 di bonus, può partire per una cifra inferiore e libererebbe il club di Via Aldo Rossi da uno stipendio pesante (5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni). Consentendo, così, di destinare quelle risorse all'operazione Vlahovic.
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