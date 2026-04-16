Calciomercato Milan, Vlahovic tratta il rinnovo con la Juve. Ma ...

La Juve, nelle scorse settimane, ha incassato l'apertura di Vlahovic a restare e di approfondire la questione rinnovo con il padre Milos. La partita, soprattutto economica, però è soltanto all'inizio e il serbo, se volesse, potrebbe firmare già ora con un nuovo club. La Juve resta fiduciosa, ma è consapevole che sta rischiando. Anche perché il Milan sembra intenzionato a tornare con forza sul giocatore. I dirigenti bianconeri vorrebbero concludere un rinnovo 'ponte', di uno o due anni con stipendio ridotto a 6 milioni di euro netti. La metà di quelli attualmente percepiti (12), meno di quelli presi da Kenan Yildiz (7) e meno anche di quanto Vlahovic ha guadagnato nei primi anni alla Juve (7,5).