"Calciomercato.com parla di un incontro di Tare con Zahavi, l'agente di Lewandowski. Signori, avrà incontrato Zahavi, non so di cosa hanno parlato, ma da quello che mi risulta la dirigenza ha detto no, il direttore sportivo mi ha detto che per il momento non è la nostra priorità, quindi credo proprio che in questo momento Lewandowski non sia un nostro obiettivo . Quindi il Milan cerca indubbiamente una tipologia alla Giroud, alla Lewandowski, però non credo che sia lui l'obiettivo", ha ribadito Pellegatti, come già aveva anticipato un paio di giorni fa .

La ricostruzione del mancato arrivo di Højlund e dell'approdo in rossonero di Nkunku

"Come mi ha ricordato un collega, Zahavi è anche l'agente di Nkunku, quindi si sarà parlato del suo futuro - ha chiosato il giornalista di fede rossonera -. Non ha reso quest'anno, è un giocatore costato tanto ed è la cosa che fa impazzire chiunque. Hai 35 milioni di euro, già trovato l'accordo con Rasmus Højlund, c'è l'obbligo se il Milan fosse andato in Champions League, ti incaponisci perché non vuoi l'obbligo, perdi il giocatore e due settimane dopo prendi Nkunku che non è un centravanti".