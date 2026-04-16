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Pellegatti insiste: “Milan, Lewandowski non è un obiettivo. I 35 milioni per Nkunku fanno impazzire”

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - della suggestione Robert Lewandowski e della realtà Christopher Nkunku in casa rossonera
Daniele Triolo Redattore 

Una cena, a Milano, tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan e Pini Zahavi, procuratore di Robert Lewandowski, ha richiamato l'attenzione nelle ultime ore. Il club rossonero, come noto, cerca un centravanti di livello in vista della prossima stagione e il polacco, a dispetto dell'età (38) è ancora uno dei bomber più prolifici d'Europa. Potrebbe arrivare a parametro zero, visto che si svincolerà dal Barcellona dopo quattro anni. Non è un caso come ormai da mesi il Diavolo sia sulle tracce dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Si è sparsa la voce della contrarietà dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, all'operazione, poiché il massimo dirigente di Via Aldo Rossi vorrebbe invece puntare su un profilo più giovane e dallo stipendio in linea con i parametri economici della società. In tutto questo, si è inserito Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero, che, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha fatto il punto della situazione sulla vicenda Lewandowski. Ricordando, però, come il summit tra Tare e Zahavi possa essere stato per un altro suo assistito, ovvero Christopher Nkunku.

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"Calciomercato.com parla di un incontro di Tare con Zahavi, l'agente di Lewandowski. Signori, avrà incontrato Zahavi, non so di cosa hanno parlato, ma da quello che mi risulta la dirigenza ha detto no, il direttore sportivo mi ha detto che per il momento non è la nostra priorità, quindi credo proprio che in questo momento Lewandowski non sia un nostro obiettivo. Quindi il Milan cerca indubbiamente una tipologia alla Giroud, alla Lewandowski, però non credo che sia lui l'obiettivo", ha ribadito Pellegatti, come già aveva anticipato un paio di giorni fa.

La ricostruzione del mancato arrivo di Højlund e dell'approdo in rossonero di Nkunku

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"Come mi ha ricordato un collega, Zahavi è anche l'agente di Nkunku, quindi si sarà parlato del suo futuro - ha chiosato il giornalista di fede rossonera -. Non ha reso quest'anno, è un giocatore costato tanto ed è la cosa che fa impazzire chiunque. Hai 35 milioni di euro, già trovato l'accordo con Rasmus Højlund, c'è l'obbligo se il Milan fosse andato in Champions League, ti incaponisci perché non vuoi l'obbligo, perdi il giocatore e due settimane dopo prendi Nkunku che non è un centravanti".

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