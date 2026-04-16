Mario Gila e Thomas Kristensen dell'Udinese sono obiettivi di calciomercato del Milan per l'estate | AC Milan News (Credits foto: Getty Images)

Difesa corta e ritorno in Champions League: il Milan non può più aspettare. Con il consolidamento del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera ha varato il piano di calciomercato per blindare la retroguardia con due colpi mirati dalla Serie A. Nella stagione 2026-2027, quella del probabile ritorno dei rossoneri in Champions, infatti, il tecnico Allegri avrà bisogno di un organico più ampio a livello numerico e di qualità superiore a quello attualmente in dotazione. Ci saranno cambiamenti in ogni reparto: la nostra analisi odierna verterà sulla difesa.