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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, rivoluzione in difesa: Allegri ne vuole due. Scatto per Mario Gila e spunta Kristensen
Il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ha intenzione di rivedere un po' la sua difesa. La retroguardia va arricchita di potenziali titolari e alternative. Pescando anche nel campionato italiano. Ecco le ultime news
Difesa corta e ritorno in Champions League: il Milan non può più aspettare. Con il consolidamento del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera ha varato il piano di calciomercato per blindare la retroguardia con due colpi mirati dalla Serie A. Nella stagione 2026-2027, quella del probabile ritorno dei rossoneri in Champions, infatti, il tecnico Allegri avrà bisogno di un organico più ampio a livello numerico e di qualità superiore a quello attualmente in dotazione. Ci saranno cambiamenti in ogni reparto: la nostra analisi odierna verterà sulla difesa.
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