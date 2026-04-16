Allenatore Milan, Inzaghi al posto di Allegri: i pro e come potrebbe giocare

Simone Inzaghi ha giocato forse il miglior calcio in Italia e tra i migliori in Europa usando proprio il 3-5-2, modulo studiato e adottato in questa stagione anche da Massimiliano Allegri per il suo Milan. Per questo non servirebbe una rivoluzione sul mercato come servirebbe nel caso in cui dovesse arrivare un allenatore più improntato verso una difesa a quattro in difesa. Certo servirebbero comunque degli interventi importanti, ma non diversi da quelli che già servirebbero se Allegri dovesse restare al Milan. Ovvero una prima punta forte e che possa garantire 20 gol in stagione, un difensore centrale d'esperienza e una mezzala di livello internazionale. A livello europeo poi Simone Inzaghi ha riportato l'Inter a due finali di Champions League in sole tre stagioni, un'impresa non di poco conto visti anche i risultati in generale delle squadre italiane in Europa nelle ultime stagioni. Guardando la rosa di ora, quindi senza interventi sul mercato, come potrebbe giocare il Milan di Simone Inzaghi? Non molto diverso da quello visto da Massimiliano Allegri. Probabilmente l'ex allenatore dell'Inter punterebbe più su Gimenez invece di adattare Leao ad attaccante centrale. Negli altri reparti le scelte potrebbero essere comunque molto simili. Inzaghi al posto di Allegri potrebbe essere un'opzione sensata sia dal punto dell'esperienza, sia parlando di continuità con il modulo e con il progetto.