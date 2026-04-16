Calciomercato Milan, Goretzka il pallino di Allegri per il centrocampo — Il Milan ha già fatto la sua proposta a Goretzka, per un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus ed è in attesa: qualora il Diavolo si qualificasse per la prossima edizione della Champions League, le chance del sì del centrocampista tedesco classe 1995 crescerebbero.

Dietro Gila e poi assalto a due esterni — Quindi, Allegri avrà bisogno di un altro difensore centrale (David Odogu andrà via in prestito) e di altri due esterni, soprattutto se continuerà a giocare con il 3-5-2. Per 'Tuttosport', infatti, Zachary Athekame è rimandato e Pervis Estupiñán è bocciato: serviranno due alternative ad Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. Per il momento, offerto ai rossoneri l'ex Raoul Bellanova (oggi all'Atalanta).

Attacco Milan, cambia tutto: fuori in tre, dentro Castro? Poi ... — In attacco, il Milan cambierà molto, se non tutto. Niclas Füllkrug non sarà riscattato, Santiago Giménez e Christopher Nkunku sono in uscita. Da capire il futuro di Rafael Leão. Se 'La Gazzetta dello Sport' parlava di suggestione Robert Lewandowski - che si libererà a parametro zero dal Barcellona - e possibilità Nicolas Jackson - che tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern, per il quotidiano torinese, c'è un altro nome che sta scalando posizioni.

È quello di Santiago Castro, classe 2004, argentino del Bologna, passato avanti a Moise Kean (Fiorentina) e Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Con un occhio sempre proteso alla situazione di Dušan Vlahović nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus. Infine, tra i jolly offensivi, proposto al Diavolo anche Nicolò Zaniolo, che l'Udinese riscatterà dal Galatasaray e che potrebbe poi rimettere subito in vendita.