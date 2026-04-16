Nella giornata di oggi, i profili social ufficiali di 'Electronic Arts' hanno annunciato il 'Team of the Season' della Serie A. Per chi fosse meno esperto del settore, stiamo parlando di 'FC 26', il videogioco di calcio più popolare al mondo. Tra le tante modalità presenti nel gioco, quella più rinomata è 'Ultimate Team', in cui ognuno può costruire la squadra dei propri sogni. Come accade ogni anno, quando si avvicina la fine dei campionati viene presentata in questa modalità la squadra della stagione per ogni lega nazionale. Per la Serie A sono tanti i rossoneri scelti: ben 5, con Luka Modric premiato come il migliore del campionato.