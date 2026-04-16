Annunciata la squadra della stagione della Serie A sul videogioco 'FC 26'. Per il Milan ben 5 giocatori e Modric il migliore dell'anno. Ecco tutti gli altri rossoneri scelti
Nella giornata di oggi, i profili social ufficiali di 'Electronic Arts' hanno annunciato il 'Team of the Season' della Serie A. Per chi fosse meno esperto del settore, stiamo parlando di 'FC 26', il videogioco di calcio più popolare al mondo. Tra le tante modalità presenti nel gioco, quella più rinomata è 'Ultimate Team', in cui ognuno può costruire la squadra dei propri sogni. Come accade ogni anno, quando si avvicina la fine dei campionati viene presentata in questa modalità la squadra della stagione per ogni lega nazionale. Per la Serie A sono tanti i rossoneri scelti: ben 5, con Luka Modric premiato come il migliore del campionato.
Milan, ecco chi oltre Modric nella squadra della stagione
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Nella rosa dei migliori non potevano mancare i due 'blues' Mike Maignan e Adrien Rabiot, autori di un'ottima stagione con la maglia del Diavolo. Infine, presenti anche Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers. Il primo è forse il giocatore maggiormente migliorato rispetto alla scorsa stagione, mentre il belga viene premiato per l'ottima prima parte di stagione, antecedente all'infortunio che lo ha rallentato nelle ultime settimane.