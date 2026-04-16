"Il Milan, che voleva lottare per lo scudetto, è costretto a guardarsi indietro. I punti dal quinto posto sono 5, e siccome ha vinto in casa del Como, è come se ne avesse 6. E visto che ci sono ancora 18 punti in palio, sostanzialmente al Milan gliene bastano 12, a patto che il Como riesca a fare il filotto considerando che deve ancora affrontare il Napoli. 12 punti significano 4 vittorie. Da dove le prende il Milan? Ha 4 trasferte e 2 scontri diretti, entrambi in casa contro Juventus e Atalanta. E saranno partite dove entrambe le squadre non ti regaleranno nulla, però, come hai detto tu, dove io sto guardando le ultime 5 partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions, ci sono solo Juventus e Napoli, e anche il Como, che ha un trend positivo. Il Milan ha perso 3 delle ultime 4, la Roma ha perso le ultime in trasferta, l'Atalanta vince e perde".