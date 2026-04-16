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De Grandis: “Il Milan voleva lottare per lo scudetto, ma ora è costretto a guardarsi le spalle”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport
Dai sogni di scudetto al rischio di farsi sfuggire il quarto posto: Stefano De Grandis analizza il momento del Milan a 'Sky Sport 24'
Redazione PM

Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno compromesso il campionato del Milan in maniera irreversibile. Dopo la vittoria nel derby di ritorno, i rossoneri si erano portati a -7 dall'Inter, riaccendendo i sogni di tricolore dei tifosi. Ora, però, il Diavolo deve guardarsi le spalle per non farsi sfuggire il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. La Juventus è a -3, mentre il Como segue a -5. Un vantaggio ancora cospicuo, ma che non consente distrazioni.

De Grandis: «Al Milan bastano 12 punti per qualificarsi in Champions»

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In merito all'ultimo periodo del Milan si è espresso anche il giornalista Stefano De Grandis. Di seguito, il suo intervento durante la diretta di 'Sky Sport 24'.

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"Il Milan, che voleva lottare per lo scudetto, è costretto a guardarsi indietro. I punti dal quinto posto sono 5, e siccome ha vinto in casa del Como, è come se ne avesse 6. E visto che ci sono ancora 18 punti in palio, sostanzialmente al Milan gliene bastano 12, a patto che il Como riesca a fare il filotto considerando che deve ancora affrontare il Napoli. 12 punti significano 4 vittorie. Da dove le prende il Milan? Ha 4 trasferte e 2 scontri diretti, entrambi in casa contro Juventus e Atalanta. E saranno partite dove entrambe le squadre non ti regaleranno nulla, però, come hai detto tu, dove io sto guardando le ultime 5 partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions, ci sono solo Juventus e Napoli, e anche il Como, che ha un trend positivo. Il Milan ha perso 3 delle ultime 4, la Roma ha perso le ultime in trasferta, l'Atalanta vince e perde".

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