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Milan, le mosse (e richieste) di Allegri. L’offerta per Goretzka. Svolta per Camarda

Milan, ecco le top news del 16 aprile 2026: il futuro di Allegri e le possibili richieste. Occhio alla svolta per Camarda e per Goretzka. Le notizie da Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, le mosse (e richieste) di Allegri. L'offerta per Goretzka. Svolta per Camarda

Milan, campo e mercato

Il Milan si sta preparando per giocare le ultime partite di questa stagione: i rossoneri devono tornare a vincere contro il Verona per blindare il posto in Champions League. Spazio quindi alle prime notizie verso la trasferta in Veneto: ecco la mossa di Allegri. Poi occhio anche al mercato: Allegri piace alla Nazionale? Resta? Che mercato vuole? Ecco le ultime novità importanti. Fine dell'incubo infortunio per Francesco Camarda. Parole interessanti di Dan Peterson. Ecco le top news del 16 aprile 2026 da Pianeta Milan.

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