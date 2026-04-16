Falcao: «Il Brasile con Ancelotti vincerà il Mondiale»

"Il Brasile vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c'è Carlo Ancelotti. Poi vedo Francia e Spagna. Ovvio che la palla è rotonda e che conteranno gli episodi, ma secondo me alla fine vincerà la squadra di Carlo". A due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, Paulo Roberto Falcao fa il suo pronostico. Ammette che anche la Germania, come l'Argentina e il Portogallo, hanno le loro chances. Ma a suo giudizio gli sfidanti più pericolosi per la Selecao sono la Francia la Spagna. "L'unico loro vero vantaggio rispetto al Brasile è che sono squadre già pronte, già formate, ma alla fine vinceremo noi".