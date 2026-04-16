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Falcao non ha dubbi: “Il Brasile vincerà il Mondiale, gli attaccanti sono fortissimi e poi c’è Ancelotti”

Ancelotti, CT del Brasile
Il Brasile di Carlo Ancelotti è pronto a mettersi in mostra nel mondiale americano: la profezia di Paulo Roberto Falcao
Redazione PM

L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção ha acceso i sogni dei brasiliani, che vogliono tornare ad alzare una coppa del mondo che manca dal 2002. Vinicius e compagni sono pronti a farsi valere nelle americhe, ma la concorrenza è agguerrita e di sicuro non sarà facile.

Ma c'è anche chi non ha alcun dubbio, come Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma e della Nazionale brasiliana. Di seguito, un estratto della sua intervista ai microfoni dell'Ansa.

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"Il Brasile vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c'è Carlo Ancelotti. Poi vedo Francia e Spagna. Ovvio che la palla è rotonda e che conteranno gli episodi, ma secondo me alla fine vincerà la squadra di Carlo". A due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, Paulo Roberto Falcao fa il suo pronostico. Ammette che anche la Germania, come l'Argentina e il Portogallo, hanno le loro chances. Ma a suo giudizio gli sfidanti più pericolosi per la Selecao sono la Francia la Spagna. "L'unico loro vero vantaggio rispetto al Brasile è che sono squadre già pronte, già formate, ma alla fine vinceremo noi".

"Ora vedo che sta cercando di giocare ma sono due anni che non lo fa. A me è sempre piaciuto, è un giocatore diverso. Ma non basta dire che giocherà come ha fatto in passato per sostenere che deve andare al Mondiale. Penso che Ancelotti abbia fatto ciò che avrei fatto anche io: ha detto chiaro che Neymar deve dimostrargli che sta bene. Non dipende da Carlo, ma da Neymar".

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