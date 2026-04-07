Bosnia, Vasilj: 'Donnarumma antisportivo, ecco cosa ha provato a fare'

Vasilj ha poi aggiunto: "Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che il mio avversario si meritasse un’ammonizione. Il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo. Ma alla fine… Non voglio dire più di tanto. Alla fine abbiamo vinto e qualcuno dice che sia il karma. E probabilmente sì, in questa storia c’è qualcosa di simile".