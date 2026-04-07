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Rigori di Bosnia-Italia, Vasilj racconta: “Donnarumma antisportivo, ecco cosa ha provato a fare”

Bosnia, Vasilj: 'Donnarumma antisportivo, ecco cosa ha provato a fare'
Nel weekend, il portiere bosniaco Nikola Vasilj ha raccontato il gesto antisportivo di Donnarumma durante i rigori di Bosnia-Italia
Redazione

Una settimana dopo il fallimento azzurro di Zenica, si torna a parlare di Bosnia-Italia. A farlo è il portiere bosniaco Nikola Vasilj che, dopo l'ultimo match di Bundesliga del suo St. Pauli, ha spiegato cosa è successo con Donnarumma durante i rigori che hanno condannato la Nazionale alla disfatta Mondiale. Ecco, di seguito, l'episodio raccontato dal bosniaco.

"Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani. Ma, fortunatamente, i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia. Ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto... Ma è chiaro che nulla era stato lasciato al caso".

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Vasilj ha poi aggiunto: "Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che il mio avversario si meritasse un’ammonizione. Il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo. Ma alla fine… Non voglio dire più di tanto. Alla fine abbiamo vinto e qualcuno dice che sia il karma. E probabilmente sì, in questa storia c’è qualcosa di simile".

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