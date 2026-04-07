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Bosnia, il centrocampista Sunjic: “Dzeko è il nostro Modric”. Poi il commento sull’Italia

Sunjic: 'Dzeko? Significa più lui per la Bosnia che Modric per la Croazia'
Il centrocampista della Bosnia Ivan Sunjic, in un'intervista ai media locali, ha paragonato il suo capitano Edin Dzeko a Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

"È il nostro capitano, in un certo senso è il nostro Luka Modrić. Beh, forse significa più lui per questa nazionale di quanto Modrić significhi per la Croazia". Questo le parole non scontate di Ivan Sunjic, centrocampista della Bosnia che ai microfoni locali ha paragonato il suo capitano in nazionale Ivan Dzeko a Luka Modric, centrocampista del Milan e assoluta leggenda dello sport croato.

Non solo di Dzeko, il centrocampista in forza al Pafos ha parlato anche di tutta la sua gioia dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Italia di una settimana fa: "Abbiamo fatto qualcosa con la nazionale bosniaca che in pochi si aspettavano. Anche se, in realtà, sentivamo di potercela fare. Non è stato facile né in Galles né contro l'Italia, ma in quelle due partite abbiamo dimostrato il nostro carattere e ciò che rende questa squadra vincente".

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E poi, alla domanda sulla possibile sottovalutazione da parte degli azzurri: "Non lo so, questa è una domanda che dovete fare a loro, io non mi permetterei mai di giudicare. Perché, alla fine, tutto si decide sul campo. Ho l'impressione che, non appena hanno segnato a Zenica, abbiano iniziato a rallentare, a difendersi di più e, anche in parità numerica, posso dire con certezza che noi volevamo di più la vittoria e la qualificazione ai Mondiali, eravamo più affamati, più determinati. Ed è così che è finita".

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