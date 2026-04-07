Sunjic: 'Dzeko? Significa più lui per la Bosnia che Modric per la Croazia'

E poi, alla domanda sulla possibile sottovalutazione da parte degli azzurri: "Non lo so, questa è una domanda che dovete fare a loro, io non mi permetterei mai di giudicare. Perché, alla fine, tutto si decide sul campo. Ho l'impressione che, non appena hanno segnato a Zenica, abbiano iniziato a rallentare, a difendersi di più e, anche in parità numerica, posso dire con certezza che noi volevamo di più la vittoria e la qualificazione ai Mondiali, eravamo più affamati, più determinati. Ed è così che è finita".