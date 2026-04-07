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Gotti: “Il Milan non mi era dispiaciuto. Leao? Allegri viaggia su un’altra visuale”

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Nel post partita di Napoli-Milan, match vinto dai partenopei, Luca gotti ha voluto parlare dei rossoneri di Allegri, in particolare di Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel post partita di Napoli-Milan, big match che ha visto trionfare la squadra di Conte grazie al gol di Matteo Politano, arrivato verso il finale della gara, Luca Gotti ha voluto spendere alcune parole sul sconfitta dei rossoneri ai microfoni di SkySport. Gotti, inoltre, si è voluto soffermare anche su Rafael Leao, per poi spostarsi ad analizzare l'errore di De Winter. Ecco, di seguito, le su parole:

Le parole di Gotti

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 “A me il Milan non era dispiaciuto nel primo tempo. C’era grande equilibrio e sembrava che in qualunque momento l’avrebbero potuta sbloccare. È capitato a favore del Napoli, ma è stata una partita equilibrata”

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Su Leao: "Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. Mai una tale dominanza di altri giocatori. Di sicuro, rispetto a tutte queste dichiarazioni, Allegri viaggia su un’altra visuale, lui è impegnato per capire cosa è meglio per la squadra".

Sull'errore di De Winter in occasione del gol decisivo di Politano:"Il difensore, chiaro che l’ideale è respingere dove vedi. In quella situazione; o decidi di regalare l’angolo o allungare sul secondo palo. Se Maignan poteva uscire? Più complicato”.

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