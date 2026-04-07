Su Leao: "Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. Mai una tale dominanza di altri giocatori. Di sicuro, rispetto a tutte queste dichiarazioni, Allegri viaggia su un’altra visuale, lui è impegnato per capire cosa è meglio per la squadra".
Sull'errore di De Winter in occasione del gol decisivo di Politano:"Il difensore, chiaro che l’ideale è respingere dove vedi. In quella situazione; o decidi di regalare l’angolo o allungare sul secondo palo. Se Maignan poteva uscire? Più complicato”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA