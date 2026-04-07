Nel post partita di Napoli-Milan , big match che ha visto trionfare la squadra di Conte grazie al gol di Matteo Politano, arrivato verso il finale della gara, Luca Gotti ha voluto spendere alcune parole sul sconfitta dei rossoneri ai microfoni di SkySport. Gotti, inoltre, si è voluto soffermare anche su Rafael Leao , per poi spostarsi ad analizzare l'errore di De Winter. Ecco, di seguito, le su parole:

Le parole di Gotti

“A me il Milan non era dispiaciuto nel primo tempo. C’era grande equilibrio e sembrava che in qualunque momento l’avrebbero potuta sbloccare. È capitato a favore del Napoli, ma è stata una partita equilibrata”