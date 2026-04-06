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Napoli-Milan, Tare non si nasconde: “Fondamentale uscire dal Maradona con una vittoria”

Milan, Tare si sbilancia: 'Vincere col Napoli per noi è fondamentale'
Nel prepartita di Napoli-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha parlato dell'importanza del match, ricordando anche la situazione in classifica
Redazione

Senza esagerare, Napoli-Milan è la partita più importante della stagione dei rossoneri. Il match del 'Maradona' rappresenta infatti l'ultimo treno per rimanere vicini all'Inter capolista, con la speranza di una rimonta Scudetto che avrebbe dell'incredibile ancora viva.

Dell'importanza del match se ne sono accorti tutti e nel prepartita è stato confermato anche da Igli Tare. Intervistato dai microfoni di 'DAZN', il direttore sportivo rossonero ha parlato del valore che porta con sé la gara in corso, aggiungendo che la vittoria questa sera sarebbe fondamentale per il percorso del Milan. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.

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Su Napoli-Milan: “Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”.

Vista la classifica guarda verso l’alto o verso il basso? “Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.

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