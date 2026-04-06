Milan, Tare si sbilancia: 'Vincere col Napoli per noi è fondamentale'

Su Napoli-Milan: “Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”.
Vista la classifica guarda verso l’alto o verso il basso? “Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.
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