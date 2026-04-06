Milan, Tare si sbilancia: 'Vincere col Napoli per noi è fondamentale'

Senza esagerare, Napoli-Milan è la partita più importante della stagione dei rossoneri. Il match del 'Maradona' rappresenta infatti l'ultimo treno per rimanere vicini all' Inter capolista, con la speranza di una rimonta Scudetto che avrebbe dell'incredibile ancora viva.

Dell'importanza del match se ne sono accorti tutti e nel prepartita è stato confermato anche da Igli Tare. Intervistato dai microfoni di 'DAZN', il direttore sportivo rossonero ha parlato del valore che porta con sé la gara in corso, aggiungendo che la vittoria questa sera sarebbe fondamentale per il percorso del Milan. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.