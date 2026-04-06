Napoli-Milan di Serie A 0-0: azzurri vicini al gol | LIVE News

Alle ore 20:45, al 'Maradona', si disputerà Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale del match tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan , partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan : ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri .

Spinazzola salta Fofana e poi prova il tiro a giro, fuori di pochissimo

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A

Alessandro Buongiorno, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN' prima della partita tra il Napoli e il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di stasera e non solo