+++ NAPOLI-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
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Napoli-Milan di Serie A 0-0: azzurri vicini al gol | LIVE News
Finisce qui il primo tempo: 0-0 al Maradona
Segnalato 1 minuto di recupero
OCCASIONE NAPOLI
Giovane si lancia verso la porta di Maignan, ma Pavlovic ferma tutto, recuperando il giocatore
Ritmi bassi ora dopo un po' di pressing da ambo le parti
OCCASIONE NAPOLI
Spinazzola salta Fofana e poi prova il tiro a giro, fuori di pochissimo
AMMONIZIONE NAPOLI
Ammonito Buongiorno: primo del match
Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi
Tutto pronto al Maradona: inizia Napoli-Milan
Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'.
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A
Alessandro Buongiorno, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona'
Napoli-Milan di questa sera rappresenta una grande opportunità di riscatto per Christian Pulisic, alla ricerca di un gol per sfatare un tabù
Rasmus Hojlund non prenderà parte al match di questa sera: arrivata la conferma
La curva del Napoli mostra solidarietà a quella rossonera per la mancata presenza al Maradona
Napoli-Milan, per Antonio Conte possibile emergenza importantissima dell'ultimo secondo: Hojlund potrebbe saltare la partita di stasera. La notizia de 'Il Mattino'
Napoli-Milan, De Winter ritrova Hojlund dopo la Supercoppa. Non solo il danese: ecco tutti i pericoli per la difesa rossonera. Ecco la nostra analisi
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN' prima della partita tra il Napoli e il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di stasera e non solo
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Napoli-Milan, in programma alle ore 20:45 di lunedì 6 aprile 2026 allo stadio 'Maradona'
Napoli-Milan, partita importante per capire chi sarà la seconda forza della Serie A. Della sfida di questa sera ha scritto anche il giornalista Enzo Bucchioni. L'estratto nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'
Napoli-Milan, Fullkrug e Nkunku pronti dal primo minuto: questa dovrebbe essere la scelta di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera. Ecco la nostra analisi
Napoli-Milan, partita importante, ma la stagione non finisce stasera: per Allegri ci sono quattro giocatori diffidati a rischio. Ecco chi sono
Napoli-Milan, Leao e Pulisic dovrebbero iniziare dalla panchina per la partita di questa sera. Può essere anche positivo per gli attaccanti. Ecco la nostra analisi
Napoli-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri pronto a cambiare i due attaccanti titolari per la sfida contro Antonio Conte. Ecco le possibili scelte
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Napoli-Milan in programma questa sera e in particolare dei meriti stagionali di Allegri. Ecco il suo parere su 'YouTube'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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