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Napoli-Milan di Serie A 0-0: azzurri vicini al gol | LIVE News

Napoli-Milan di Serie A, la partita del 'Maradona' in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45, al 'Maradona', si disputerà Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale del match tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Redazione

06/04/2026 - 20:45
NAPOLI
0-0
MILAN
45+1'
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo: 0-0 al Maradona

45'

Segnalato 1 minuto di recupero

37'
occasione

OCCASIONE NAPOLI

Giovane si lancia verso la porta di Maignan, ma Pavlovic ferma tutto, recuperando il giocatore

34'

Ritmi bassi ora dopo un po' di pressing da ambo le parti

23'
occasione

OCCASIONE NAPOLI

 Spinazzola salta Fofana e poi prova il tiro a giro, fuori di pochissimo

12'
ammonizione

AMMONIZIONE NAPOLI

Ammonito Buongiorno: primo del match 

7'

Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi

 

1'
inzio-match

Tutto pronto al Maradona: inizia Napoli-Milan

Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'. 

+++ NAPOLI-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN, LE DICHIARAZIONI DI NKUNKU PRIMA DEL NAPOLI

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALESSANDRO BUONGIORNO NEL PREPARTITA

Alessandro Buongiorno, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A

NAPOLI-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ALLEGRI PROPONE UNA INEDITA COPPIA IN ATTACCO

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona'

PULISIC MAI IN GOL AL 'MARADONA': È ARRIVATI IL MOMENTO DI SFATARE IL TABÙ AZZURRO

Napoli-Milan di questa sera rappresenta una grande opportunità di riscatto per Christian Pulisic, alla ricerca di un gol per sfatare un tabù

NAPOLI-MILAN, OUT HOJLUND

Rasmus Hojlund non prenderà parte al match di questa sera: arrivata la conferma

NAPOLI-MILAN, SOLIDARIETA' DEI PARTENOPEI

La curva del Napoli mostra solidarietà a quella rossonera per la mancata presenza al Maradona

NAPOLI-MILAN, HOJLUND IN FORTE DUBBIO

Napoli-Milan, per Antonio Conte possibile emergenza importantissima dell'ultimo secondo: Hojlund potrebbe saltare la partita di stasera. La notizia de 'Il Mattino'

NAPOLI-MILAN, PERICOLI PER LA DIFESA ROSSONERA 

Napoli-Milan, De Winter ritrova Hojlund dopo la Supercoppa. Non solo il danese: ecco tutti i pericoli per la difesa rossonera. Ecco la nostra analisi

NAPOLI-MILAN, PARLA ALLEGRI

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN' prima della partita tra il Napoli e il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di stasera e non solo

NAPOLI-MILAN, TUTTO QUELLO DA SAPERE

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Napoli-Milan, in programma alle ore 20:45 di lunedì 6 aprile 2026 allo stadio 'Maradona'

NAPOLI-MILAN, IL PARERE DI BUCCHIONI 

Napoli-Milan, partita importante per capire chi sarà la seconda forza della Serie A. Della sfida di questa sera ha scritto anche il giornalista Enzo Bucchioni. L'estratto nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'

NAPOLI-MILAN, SPAZIO A FULLKRUG E NKUNKU

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NAPOLI-MILAN, I DIFFIDATI ROSSONERI

Napoli-Milan, partita importante, ma la stagione non finisce stasera: per Allegri ci sono quattro giocatori diffidati a rischio. Ecco chi sono

NAPOLI-MILAN, LEAO E PULISIC IN PANCHINA 

Napoli-Milan, Leao e Pulisic dovrebbero iniziare dalla panchina per la partita di questa sera. Può essere anche positivo per gli attaccanti. Ecco la nostra analisi

NAPOLI-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI 

Napoli-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri pronto a cambiare i due attaccanti titolari per la sfida contro Antonio Conte. Ecco le possibili scelte

NAPOLI-MILAN, IL PARERE DI PELLEGATTI 

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Napoli-Milan in programma questa sera e in particolare dei meriti stagionali di Allegri. Ecco il suo parere su 'YouTube'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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