Bucchioni: “Napoli-Milan? Per ora solo uno spareggio per il secondo posto”

Napoli-Milan, partita importante per capire chi sarà la seconda forza della Serie A. Della sfida di questa sera ha scritto anche il giornalista Enzo Bucchioni. L'estratto nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'

Con la vittoria dell'Inter contro la Roma lo Scudetto sembra incanalarsi verso i nerazzurri. Che con una partita in più hanno 9 e 10 punti di vantaggio sul Milan e Napoli che si sfideranno questa sera al 'Maradona'. Una gara che potrebbe decidere chi sarà la seconda forza del campionato. Chi vincerà potrà insidiare l'Inter fino alla fine, ma soprattutto conquisterebbe punti importanti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Della sfida di questa sera ha scritto anche il giornalista Enzo Bucchioni . L'estratto nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'.

"Con la vittoria dell’Inter l’eccitante sfida di stasera tra Napoli a meno dieci e Milan a meno nove diventa soltanto una sorta di spareggio per il secondo posto. E’ vero che dopo questo turno mancheranno ancora sette giornate e un occhio allo scudetto andrà comunque dato, ma i tre punti dei nerazzurri ne hanno un po’ depotenziato l’importanza. Resta comunque una partita ricca di contenuti, non fosse altro per la sfida a distanza fra De Bruyne e Modric con sullo sfondo quel secondo posto che è un obiettivo concreto per entrambe le squadre".