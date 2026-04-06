Napoli-Milan, Allegri: 'Ecco cosa serve per fare risultato. Per i giovani ...'

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN' prima della partita tra il Napoli e il Milan. Ecco le sue parole sulla sfida di stasera e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 6 aprile - 14:44

"Siamo molto contenti per l'arrivo dei tifosi anche perché poi non ci saranno a Napoli. Quest'anno i ragazzi si sono meritati la stima di tutti i tifosi, soprattutto per l'impegno e questo e merito dei ragazzi". Parla così Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan che si giocherà questa sera allo stadio 'Maradona'. Nella sua intervista a 'DAZN' spazio all'accoglienza ricevuta sabato a Milanello dai tifosi e poi spazio anche a come hanno preparato la sfida contro i partenopei.

Ecco la risposta di Allegri in merito: "Abbiamo lavorato solo da ieri, abbiamo avuto tre giorni". Spazio agli attaccanti: "Stanno tutti bene, anche Loftus-Cheek. Tutti a disposizione a parte Gabbia che dovrebbe tornare martedì". Sul Napoli: "E' una squadra forte che ha recuperato tutti. Per andare via con un risultato importante bisogna fare una grande prestazione di squadra". E infine sull'Italia: "Non so perché non siamo al Mondiale, ma sono molto dispiaciuto, è normale. Da questa cosa gli organi di competenza deve prendere delle decisioni ed esaminare a fondo le soluzioni per aiutare i ragazzi giovani a diventare bravi".