Milan, Pellegatti: 'Criticato, ma Allegri ha fatto un miracolo. Dategli ...'

" Milan e Napoli sono tornate a meno 9 e a meno 10 dall'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Roma. Torno su un argomento trito e ritrito: voglio cercare di convincere che rimanete agganciato ai sogni è stata un'impresa del Milan viste le mancanze in attacco per Allegri". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così su 'YouTube' in vista di Napoli-Milan di questa sera.

"La crisi dell'Inter è figlia dell'assenza di Lautaro Martinez, molto semplice. Si lamentano sempre dei moduli, del 'corto muso' su un allenatore che non ha potuto mai disporre dei suoi attaccanti. Ci sono sempre critici. Date ad Allegri da inizio campionato Leao e Pulisic al massimo della condizioni fisica. E poi saremmo andati a vedere a quanti punti stava il Milan. Eppure niente si va avanti a dire 'speriamo che Allegri vada via'. E' stato un miracolo. Leao, Gimenez non possono giocare dal primo minuto, stessa cosa Pulisic. Con il Napoli in attacco restano Nkunku e Fullkrug. Nel secondo tempo può permettersi di mettere in campo giocatori che non danno garanzie dal primo minuto".