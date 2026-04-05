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De Napoli rivela: “Dopo Napoli-Milan del 1988 Maradona andò negli spogliatoi a complimentarsi con Sacchi”

De Napoli: 'Napoli-Milan del '88? Ecco cosa fece Maradona dopo la gara'
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fernando De Napoli è tornato sui Napoli-Milan del passato, svelando un retroscena su Maradona
Redazione

Fernando De Napoli, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida in programma domani sera allo stadio 'Stadio Diego Armando Maradona'. In particolare, De Napoli ha voluto ricordare i tanti scontri epici tra Napoli e Milan nel passato, svelando un retroscena che riguarda Maradona e Arrigo Sacchi. Ma non solo, l'ex rossonero ha ripercorso brevemente gli anni vissuti con le due maglie che domani si sfideranno. Ecco, dunque, alcune delle sue parole rilasciate alla 'Rosea'.

Sui Napoli-Milan del passato: "Partiamo da quelle sfide memorabili tra due squadre irripetibili, stellari, perché lo eravamo. E possiamo dircelo senza far finta di essere modesti: Napoli e Milan furono meravigliose. Potremmo mettere assieme una galleria di grandi match. Ricordo i successi ma anche il dolore del 1° maggio, lo scudetto che mi manca. Però, al termine di quella giornata, Diego andò negli spogliatoi del Milan e fece i complimenti a Sacchi".

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Sui suoi anni al Napoli e al Milan: "In quelle del Napoli credo si possa dire abbia avuto un ruolo; al Milan non ebbi fortuna, vittima di incidenti che mi lasciarono pochissimo spazio. Eppure, fui trattato con rispetto e con grande simpatia da Berlusconi. Il Milan era avanti 35 anni fa".

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