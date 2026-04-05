De Napoli: 'Napoli-Milan del '88? Ecco cosa fece Maradona dopo la gara'

Fernando De Napoli, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida in programma domani sera allo stadio 'Stadio Diego Armando Maradona'. In particolare, De Napoli ha voluto ricordare i tanti scontri epici tra Napoli e Milan nel passato, svelando un retroscena che riguarda Maradona e Arrigo Sacchi. Ma non solo, l'ex rossonero ha ripercorso brevemente gli anni vissuti con le due maglie che domani si sfideranno. Ecco, dunque, alcune delle sue parole rilasciate alla 'Rosea'.