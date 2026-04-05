Gimenez e l'amore per il Milan: 'Indossare questa maglia è un sogno'

"La gente lo sa, anche la mia famiglia. Ho molte foto con la maglia del Milan quando ero bambino perché era la squadra che tifavo. Mi emozionava vedere Kaká, Pirlo, Seedorf, Gattuso … una grande squadra ed io adoravo guardarli. Oggi poter indossare questa maglia è come un sogno che si avvera. Metterò sempre il Milan davanti a tutto e penso di sapere cosa posso dare, mi fido molto di me stesso come giocatore e sento di non averlo ancora dimostrato. Ringrazio ancora Dio per avere questa nuova opportunità".