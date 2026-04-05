PIANETAMILAN news milan interviste Gimenez a cuore aperto: “Poter indossare questa maglia è un sogno. Adoravo guardare il Milan di Kakà e Pirlo”

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Gimenez a cuore aperto: “Poter indossare questa maglia è un sogno. Adoravo guardare il Milan di Kakà e Pirlo”

Gimenez e l'amore per il Milan: 'Indossare questa maglia è un sogno'
L'attaccante del Milan Santiago Gimenez ha parlato del Milan e del valore che ha per lui indossare la maglia della squadra che tifa
Redazione

Dopo tanti mesi difficili, la luce sembra ora più chiara che mai. Parliamo di Santiago Gimenez, tornato a pieno regime dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha fermato da fine ottobre. Il 'Bebote', dopo l'operazione eseguita per risolvere definitivamente il problema, è sceso di nuovo in campo nell'ultimo match di Serie A contro il Torino.

Momento speciale per lui che ha sofferto molto la lontananza dal campo e dai tifosi del Milan. Fin da piccolo amante dei colori rossoneri, Gimenez ha parlato della sua fede rossonera nella lunga intervista esclusiva concessa ai microfoni di 'DAZN'. Dopo il ritorno in campo, il messicano vuole ripagare i tifosi della fiducia mostrata nei suoi confronti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni d'amore verso il Diavolo.

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"La gente lo sa, anche la mia famiglia. Ho molte foto con la maglia del Milan quando ero bambino perché era la squadra che tifavo. Mi emozionava vedere Kaká, Pirlo, Seedorf, Gattuso … una grande squadra ed io adoravo guardarli. Oggi poter indossare questa maglia è come un sogno che si avvera. Metterò sempre il Milan davanti a tutto e penso di sapere cosa posso dare, mi fido molto di me stesso come giocatore e sento di non averlo ancora dimostrato. Ringrazio ancora Dio per avere questa nuova opportunità".

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