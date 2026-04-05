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Milan, Giménez è concentrato sul presente: “Voglio dare tutto nelle prossime 8 finali, poi il Mondiale”

Milan, senti Giménez: 'Abbiamo 8 finali e voglio dare tutto. Il Mondiale ...'
Ai microfoni di 'DAZN', l'attaccante del Milan Santiago Giménez si è detto concentrato solamente sul finale di stagione in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Santiago Giménez guarda avanti, ma con le idee ben chiare. L'attaccante messicano del Milan - arrivato nel gennaio 2025 per circa 30 milioni di euro dal Feyenoord - tiene lo sguardo puntato sul futuro, senza però perdere di vista il presente: prima viene il finale di stagione in rossonero, poi tutto il resto.

A partire dalle sue condizioni fisiche, con la caviglia da monitorare dopo l'infortunio, fino agli obiettivi stagionali, il numero 7 rossonero ribadisce una priorità netta durante l'intervista esclusiva concessa a 'DAZN': il Milan viene prima di tutto, anche del Mondiale estivo in casa. Nessuna distrazione, solo concentrazione sulle ultime otto partite, vissute come finali decisive per chiudere al meglio la stagione. Solo dopo sarà tempo di pensare al grande appuntamento con la nazionale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

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"Il primo obiettivo è stare bene con la caviglia. Se starò bene posso dare ciò che voglio, gli obiettivi che provo a raggiungere possono essere raggiunti ma metto sempre la squadra al primo posto prima di me stesso. Voglio pensare una partita alla volta, abbiamo otto finali e voglio finire bene la stagione con il Milan e poi penserò al Mondiale. Ora sono qui e voglio dare tutto in queste otto partite".

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