Verso Napoli-Milan, Alisson Santos: 'Andremo in cerca dei tre punti'

Su Napoli-Milan: "Mi piacciono molto i big match e spero che potremo dare il massimo per vincere. Sappiamo che sarà molto difficile, il Milan è un avversario forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti. Al Maradona è dura per tutti. Ho giocato qui da avversario con lo Sporting, che è forte, adesso è ai quarti di Champions, ma abbiamo perso".