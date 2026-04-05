PIANETAMILAN news milan interviste Napoli, Alisson Santos: “Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti”, poi la rivelazione su Leao

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Napoli, Alisson Santos: “Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti”, poi la rivelazione su Leao

Verso Napoli-Milan, Alisson Santos: 'Andremo in cerca dei tre punti'
Alisson Santos così alla vigilia dal match contro il Milan: le dichiarazioni dell'esterno del Napoli ai microfoni della 'Repubblica'
Redazione PM

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Napoli-Milan, in programma domani sera alle 20:45 per una Pasquetta che promette spettacolo. Al 'Maradona' si affronteranno la seconda e la terza della classe, mentre l'Inter (in vetta) sarà impegnato stasera contro la Roma.

Napoli-Milan, le parole di Alisson Santos

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Alla vigilia del match, Alisson Santos, esterno del Napoli, ha espresso le sue sensazioni sulla sfida contro il Milan. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista sulle pagine della 'Repubblica'.

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Su Napoli-Milan: "Mi piacciono molto i big match e spero che potremo dare il massimo per vincere. Sappiamo che sarà molto difficile, il Milan è un avversario forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti. Al Maradona è dura per tutti. Ho giocato qui da avversario con lo Sporting, che è forte, adesso è ai quarti di Champions, ma abbiamo perso".

Su Leao: "Leao è un mio amico, ci siamo conosciuti proprio a Lisbona. Credo che sia un grande giocatore. Vedremo se ci sarà, so che era infortunato".

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