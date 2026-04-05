Verso Napoli-Milan, Alisson Santos: 'Andremo in cerca dei tre punti'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Su Napoli-Milan: "Mi piacciono molto i big match e spero che potremo dare il massimo per vincere. Sappiamo che sarà molto difficile, il Milan è un avversario forte, ma dobbiamo andare in cerca dei tre punti. Al Maradona è dura per tutti. Ho giocato qui da avversario con lo Sporting, che è forte, adesso è ai quarti di Champions, ma abbiamo perso".
Su Leao: "Leao è un mio amico, ci siamo conosciuti proprio a Lisbona. Credo che sia un grande giocatore. Vedremo se ci sarà, so che era infortunato".
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