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Corsa Scudetto, Braglia: “L’Inter vincerà lo Scudetto. Napoli-Milan? Se perdono, i rossoneri rischiano grosso”

Braglia: 'L'Inter vincerà lo Scudetto. Il Milan deve stare attento a Napoli...'
Simone Braglia, ex portiere, durante 'Maracanà' ha commentato la lotta Scudetto e si è poi soffermato su Napoli-Milan. Ecco le sue parole
Redazione

Manca sempre meno alla doppia sfida a distanza che può decidere le sorti del campionato. Parliamo di Inter-Roma, questa sera a 'San Siro' e Napoli-Milan domani al 'Maradona'. Due sfide che possono indirizzare la vittoria dello Scudetto, da un verso o dall'altro. A proposito di questi temi, si è espresso l'ex portiere Simone Braglia. Ecco, di seguito, le sue parole durante 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'.

Chi è più squadra e quella meno oggi? "Il Napoli sta bene, l'Inter vincerà il campionato ma deve stare attenta. Vedo la Roma involuta, per via degli infortuni e dei problemi tra Gasperini e Massara".

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Inter-Roma, quale attacco può fare la differenza? "Thuram-Lautaro è superiore, ma l'Inter anche è indecifrabile ultimamente. E anche la Roma è strano, da quando ha Malen si è scoperta di più dietro. Sono due squadre che hanno le difese in cattive condizioni, vedo una partita con tanti gol".

Infine, ecco le parole su Napoli-Milan: "Non sarà una partita facile per il Napoli. Ha tutte le carte per poter vincere, però io sono sempre convinto che il Milan, se dovesse perdere, poi ci sarà la Juve e rischia grosso. Perché dietro poi il Como non molla nulla".

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