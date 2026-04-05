Braglia: 'L'Inter vincerà lo Scudetto. Il Milan deve stare attento a Napoli...'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Inter-Roma, quale attacco può fare la differenza? "Thuram-Lautaro è superiore, ma l'Inter anche è indecifrabile ultimamente. E anche la Roma è strano, da quando ha Malen si è scoperta di più dietro. Sono due squadre che hanno le difese in cattive condizioni, vedo una partita con tanti gol".
Infine, ecco le parole su Napoli-Milan: "Non sarà una partita facile per il Napoli. Ha tutte le carte per poter vincere, però io sono sempre convinto che il Milan, se dovesse perdere, poi ci sarà la Juve e rischia grosso. Perché dietro poi il Como non molla nulla".
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