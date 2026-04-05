Milan Primavera, Renna soddisfatto: 'Abbiamo dominato il gioco col Lecce'

L'Under 20 rossonera sembra giocare meglio contro le grandi che contro le piccole: "Bisogna continuare a lavorare. E' uno step che i ragazzi stanno superando. Ci sta che quando giochi con le grandi la concentrazione è superiore, ma stiamo lavorando su questo e siamo migliorati tanto. Ora pensiamo subito all'Atalanta, sarà un'altra grande battaglia dove dovremo far vedere i miglioramenti che stiamo facendo".