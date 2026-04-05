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Milan Primavera, tutta la soddisfazione di Renna dopo il Lecce: “Scesi in campo per dominare il gioco”

Milan Primavera, Renna soddisfatto: 'Abbiamo dominato il gioco col Lecce'
L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna, dopo la vittoria per 2-0 col Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara
Redazione

Dopo cinque partite di campionato senza vittoria, il Milan Primavera torna a riassaporare il sapore del successo contro il Lecce. I giovani rossoneri guidati da Giovanni Renna hanno vinto ieri pomeriggio 2-0 (qui le nostre pagelle) grazie ai gol di Francesco Domnitei e Filippo Plazzotta. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sulla gara: "E' stata una partita combattuta, ma fin dal primo minuto abbiamo fatto capire che volevamo i tre punti. La cosa importante è che i ragazzi sono scesi sempre in campo con gli stessi principi per cercare di dominare il gioco e lo abbiamo fatto oggi contro una grande squadra che sta dimostrando tanto in questo campionato".

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L'Under 20 rossonera sembra giocare meglio contro le grandi che contro le piccole: "Bisogna continuare a lavorare. E' uno step che i ragazzi stanno superando. Ci sta che quando giochi con le grandi la concentrazione è superiore, ma stiamo lavorando su questo e siamo migliorati tanto. Ora pensiamo subito all'Atalanta, sarà un'altra grande battaglia dove dovremo far vedere i miglioramenti che stiamo facendo".

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