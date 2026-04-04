Bartesaghi, crescita e coraggio: dal Milan Futuro alla prima squadra. Ecco chi potrebbe seguire il suo esempio
Primavera, Milan-Lecce: la cronaca del secondo tempo—
Secondo tempo ancora migliore del Milan Primavera che entra con l'atteggiamento giusto per cercare il 2-0 dal primo minuto. Non soffre mai in difesa e in attacco trova due legni con Mancioppi e Ossola. Arriva poi il raddoppio del Diavolo con la rete di Plazzotta. Grande prova in generale dei ragazzi di Renna che portano a casa tre punti fondamentali per la classifica in queste ultime partite della stagione 'regolare'.
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