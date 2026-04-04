Il primo tempo di Milan-Lecce inizia con un pressing molto alto e coordinato degli ospiti con i rossoneri che fanno fatica a uscire palla al piede dalla difesa, ma non soffrono per nulla in difesa con il portiere Bouyer praticamente mai chiamato in causa nei primi 45 minuti. Nella seconda parte della prima frazione sale il gioco dei ragazzi di Renna anche con il calo del pressing del Lecce che lascia più spazio al centrocampo del Diavolo. Bellissimo il gol del Milan Primavera con l'attacco perfetto della profondità di Domnitei che sfrutta lo spazio tra i centrali del Lecce controlla benissimo e batte il portiere con un gran pallonetto. Bene poi anche in gestione del risultato con il Milan che non soffre per nulla, anzi ha occasioni interessanti in contropiede.