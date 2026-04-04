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Milan-Lecce 2-0 del campionato Primavera: Domnitei e Plazzotta. Volano i ragazzi di Renna

Primavera Milan-Lecce 04-04-2026
Finito allo 'Sportitalia Village' il match Milan-Lecce, 32^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Sportitalia Village', il match Milan-Lecce, valido per la 32^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto per 2-0 grazie a Domnitei e Plazzotta (qui le pagelle). Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Lecce: la cronaca del primo tempo

Il primo tempo di Milan-Lecce inizia con un pressing molto alto e coordinato degli ospiti con i rossoneri che fanno fatica a uscire palla al piede dalla difesa, ma non soffrono per nulla in difesa con il portiere Bouyer praticamente mai chiamato in causa nei primi 45 minuti. Nella seconda parte della prima frazione sale il gioco dei ragazzi di Renna anche con il calo del pressing del Lecce che lascia più spazio al centrocampo del Diavolo. Bellissimo il gol del Milan Primavera con l'attacco perfetto della profondità di Domnitei che sfrutta lo spazio tra i centrali del Lecce controlla benissimo e batte il portiere con un gran pallonetto. Bene poi anche in gestione del risultato con il Milan che non soffre per nulla, anzi ha occasioni interessanti in contropiede.

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Secondo tempo ancora migliore del Milan Primavera che entra con l'atteggiamento giusto per cercare il 2-0 dal primo minuto. Non soffre mai in difesa e in attacco trova due legni con Mancioppi e Ossola. Arriva poi il raddoppio del Diavolo con la rete di Plazzotta. Grande prova in generale dei ragazzi di Renna che portano a casa  tre punti fondamentali per la classifica in queste ultime partite della stagione 'regolare'.

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