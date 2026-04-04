Si è disputato dalle 11:00, allo 'Sportitalia Village', il match Milan-Lecce, valido per la 32^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Domnitei e Plazzotta. Ecco le nostre pagelle.