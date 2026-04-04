Si è disputato dalle 11:00, allo 'Sportitalia Village', il match Milan-Lecce, valido per la 32^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Domnitei e Plazzotta. Ecco le nostre pagelle.
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera, pagelle Milan-Lecce 2-0: Domnitei bomber vero. A Ossola manca solo il gol
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Primavera, pagelle Milan-Lecce 2-0: Domnitei bomber vero. A Ossola manca solo il gol
Le pagelle rossonere di Milan-Lecce, partita della 32^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione
Mister Renna: 7
Buon primo tempo per il Milan Primavera che si trova a gestire un pressing furante del Lecce nei primi minuti. Poi il Diavolo esce, non soffre in difesa e inizia a creare fino al grande gol di Domnitei. Ottimo secondo tempo del sul Milan che entra in campo per trovare il 2-0 che poi trova con Plazzotta. Tre punti meritatissimi. PROSSIMA SCHEDA
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