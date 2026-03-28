Continua anche il campionato del Milan Primavera con l'obiettivo di schierare in campo più giovani possibili per farli crescere verso il Milan Futuro prima le prima squadra poi. Il bomber della prima parte del campionato è stato senza dubbio Simone Lontani che in 21 presenze in campionato ha siglato 10 gol con 3 assist. E' stato il classe 2008 a trascinare finora la squadra di Renna. Nelle ultime partite c'è un'altra prima punta che sta prendendo sempre più spazio nell'Under 20 rossonera.

Stiamo parlando di Francesco Domnitei prima punta classe 2007. Fino al gennaio 2026 non era stato quasi mai convocato dalla squadra di Renna, ma da febbraio ha giocato sempre di più sbloccandosi il 14 contro il Genoa. Da quel momento ha segnato altri due gol contro il Bologna e contro la Juventus (le ultime due partite giocate dal Milan Primavera) giocando da titolare in entrambe le occasioni. Per Domnitei sono 3 i gol in 428 minuti in campo. E Renna ha un'altra alternativa importante per l'attacco.