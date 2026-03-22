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Milan Primavera, reazione rabbiosa contro la Juventus: finisce 1-1 grazie al gol di Domnitei

Milan Primavera, ottima reazione di cuore contro la Juventus: il resoconto
Nel weekend il Milan Primavera di Giovanni Renna ha pareggiato 1-1 con la Juventus grazie al gol di Domnitei. Ecco il resoconto della gara
Redazione

Secondo pareggio di fila per il Milan Primavera guidato da Giovanni Renna. Dopo l'1-1 casalingo col Bologna, nella giornata di ieri l'Under 20 rossonera ha pareggiato di nuovo 1-1 contro la Juventus. Ancora in gol Domnitei in un match sudato e molto combattuto. Ecco, di seguito, il resoconto della gara contro i bianconeri.

(fonte: acmilan.com) "Un buon Milan, combattivo e attento, torna da Vinovo con un pareggio. 1-1 il risultato finale contro i padroni di casa della Juventus, ottenuto in rimonta grazie alla rete su calcio di rigore di Domniței segnata sul finire del primo tempo. Era stata la Juventus a passare in vantaggio con Bellino, al 29', ma la reazione dei rossoneri di Mister Renna è stata volitiva e, soprattutto, produttiva. Secondo gol consecutivo per Francesco Domniței, dopo quello segnato in apertura contro il Bologna nella scorsa partita.

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Tante le note positive al termine di una partita a cui la squadra, come negli ultimi impegni, si è presentata con numerose assenze a cui far fronte. Lo svantaggio ha messo in mostra il cuore dei ragazzi, guidati dalla verve e dall'agonismo di Mancioppi, come sempre combattivo su ogni pallone. Dopo un primo tempo difficile, bravo a reagire Colombo, che nella ripresa è anche andato vicino al gol-vittoria. Si chiude un mese di marzo senza vittorie per la nostra Primavera, si aprono ora due settimane senza campionato: al rientro dalla sosta c'è il Lecce.

LA CRONACA

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Occasione pressoché immediata per i rossoneri, che dopo tre minuti hanno con Borsani la chance di passare in vantaggio, ma è attento Huli a deviare da pochi passi. La Juventus preferisce tenere il controllo del pallone, i rossoneri si difendono con ordine e in transizione dimostrano di avere le armi per fare male. Accade al 22', quando Mancioppi riceve al limite da Borsani e calcia di sinistro, sfiorando di centimetri il gol. Gol che trova invece la Juventus, quando Leone sfugge a Tartaglia e mette in mezzo, smanaccia Bouyer ma il più veloce sul pallone è Bellino, che anticipa Colombo e fa 1-0 per i bianconeri.

Reazione immediata e da applausi dei nostri, che già al 33' costruiscono un'azione importante, ma Batistini viene anticipato a due passi dalla porta, prima di calciare. Manovra insistita al 41', e arbitro che fischia un calcio di rigore dopo un intervento di Grelaud su Domniței: lo stesso Francesco dal dischetto sceglie di calciare centrale e fa 1-1. Nella ripresa, meno occasioni rispetto ai primi 45', una grande parata di Bouyer e un'occasione ghiotta per Colombo all'83', bravo a inserirsi in area e a colpire di testa, senza trovare la giusta mira. 1-1 il risultato finale.

IL TABELLINO

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JUVENTUS-MILAN 1-1

JUVENTUS (3-5-2): Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Tiozzo, Bellino (4'st Bracco), Grelaud; Sylla (12'st Ceppi), Durmisi. A disp.: Bruno, Nava, Lopez, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen Santa Maria, Brancato. All.: Padoin.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi (46'st Perina), Perera; Borsani (42'st Cissé), Domniței (42'st Zaramella), Batistini (12'st Scotti). A disp.: Catalano; Del Forno, Dotta, Grassini, Mercogliano, Petrone, Vechiu. All.: Renna.

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Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Gol: 29' Bellino (J), 42' rig. Domniței (M).

Ammonito: 45'st Tiozzo (J)".

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