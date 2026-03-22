Milan Primavera, ottima reazione di cuore contro la Juventus: il resoconto

Tante le note positive al termine di una partita a cui la squadra, come negli ultimi impegni, si è presentata con numerose assenze a cui far fronte. Lo svantaggio ha messo in mostra il cuore dei ragazzi, guidati dalla verve e dall'agonismo di Mancioppi, come sempre combattivo su ogni pallone. Dopo un primo tempo difficile, bravo a reagire Colombo, che nella ripresa è anche andato vicino al gol-vittoria. Si chiude un mese di marzo senza vittorie per la nostra Primavera, si aprono ora due settimane senza campionato: al rientro dalla sosta c'è il Lecce.

LA CRONACA — Occasione pressoché immediata per i rossoneri, che dopo tre minuti hanno con Borsani la chance di passare in vantaggio, ma è attento Huli a deviare da pochi passi. La Juventus preferisce tenere il controllo del pallone, i rossoneri si difendono con ordine e in transizione dimostrano di avere le armi per fare male. Accade al 22', quando Mancioppi riceve al limite da Borsani e calcia di sinistro, sfiorando di centimetri il gol. Gol che trova invece la Juventus, quando Leone sfugge a Tartaglia e mette in mezzo, smanaccia Bouyer ma il più veloce sul pallone è Bellino, che anticipa Colombo e fa 1-0 per i bianconeri.

Reazione immediata e da applausi dei nostri, che già al 33' costruiscono un'azione importante, ma Batistini viene anticipato a due passi dalla porta, prima di calciare. Manovra insistita al 41', e arbitro che fischia un calcio di rigore dopo un intervento di Grelaud su Domniței: lo stesso Francesco dal dischetto sceglie di calciare centrale e fa 1-1. Nella ripresa, meno occasioni rispetto ai primi 45', una grande parata di Bouyer e un'occasione ghiotta per Colombo all'83', bravo a inserirsi in area e a colpire di testa, senza trovare la giusta mira. 1-1 il risultato finale.

IL TABELLINO — JUVENTUS-MILAN 1-1

JUVENTUS (3-5-2): Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Tiozzo, Bellino (4'st Bracco), Grelaud; Sylla (12'st Ceppi), Durmisi. A disp.: Bruno, Nava, Lopez, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen Santa Maria, Brancato. All.: Padoin.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi (46'st Perina), Perera; Borsani (42'st Cissé), Domniței (42'st Zaramella), Batistini (12'st Scotti). A disp.: Catalano; Del Forno, Dotta, Grassini, Mercogliano, Petrone, Vechiu. All.: Renna.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Gol: 29' Bellino (J), 42' rig. Domniței (M).

Ammonito: 45'st Tiozzo (J)".