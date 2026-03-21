I rossoneri non si fanno trovare impreparati e, al 42esimo minuto di gioco, Domnitei spiazza il portiere con un rigore perfetto, rimettendo il risultato sul pari.
Il secondo tempo—
Anche nel secondo tempo, entrambe le squadre entrano con ritmi altissimi, ma nessuna delle due riesce veramente a creare qualcosa di pericoloso.
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L'unica azione degna di nota ce l'ha avuta la Juventus attorno al 62esimo minuto: destro dal limite di Leone respinto poi da un perfetto Bouyer. Con il pareggio di oggi, il Milan Primavera sale a quota 39 punti occupando il 13esimo posto in classifica.
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