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Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: Domnitei non è bastato, il commento

Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: Domnitei non è bastato, il commento - immagine 1
Arriva il secondo pareggio consecutivo per il Milan Primavera di Giovanni Renna: il commento di Juventus-Milan, match finito 1-1...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arriva il secondo pareggio consecutivo per il Milan Primavera di Giovanni Renna. Dopo il pari contro il Bologna la scorsa settimana, arriva l'1-1 contro la Juventus di Padoin.

Il primo tempo

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Duante il primo tempo succede di tutto: tutte e due le formazioni partono a mille, cercando di bucare le difese. Al 30esimo minuto, però, arriva l'episodio che sblocca la partita: i bianconeri di Padoin passano in vantaggio grazie al gol di Bellino che, su respinta di Bouyer, anticipa tutti mandando la palla in rete.

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I rossoneri non si fanno trovare impreparati e, al 42esimo minuto di gioco, Domnitei spiazza il portiere con un rigore perfetto, rimettendo il risultato sul pari.

Il secondo tempo

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Anche nel secondo tempo, entrambe le squadre entrano con ritmi altissimi, ma nessuna delle due riesce veramente a creare qualcosa di pericoloso.

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L'unica azione degna di nota ce l'ha avuta la Juventus attorno al 62esimo minuto: destro dal limite di Leone respinto poi da un perfetto Bouyer. Con il pareggio di oggi, il Milan Primavera sale a quota 39 punti occupando il 13esimo posto in classifica.

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