Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera rossonera guidata da Giovanni Renna si prepara a scendere in campo per il big match contro la Juventus, in programma domani alle ore 13:00 prestito il Juventus Training Center di Vinovo, ma non è tutto. Spazio anche alla Primavera femminile, che sarà impegnata contro il Sassuolo in casa alle ore 15:30. Ecco, di seguito, tutti gli impegni del weekend:
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SETTORE GIOVANILE
Settore giovanile Milan, weekend no stop: ecco tutti gli impegni
Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli appuntamenti
(Fonte acmilan.com) -Un nuovo weekend attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e incroci di grande fascino. Dalla trasferta della Primavera maschile sul campo della Juventus al doppio confronto con l'Inter tra Under 14 e Under 17 femminile, passando per i tanti impegni alla PUMA House of Football, come il doppio confronto al Südtirol per Under 15 e Under 16.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 21 MARZO
DOMENICA 22 MARZO
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