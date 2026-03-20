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SETTORE GIOVANILE

Settore giovanile Milan, weekend no stop: ecco tutti gli impegni

Settore giovanile Milan, weekend no stop: ecco tutti gli impegni - immagine 1
Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli appuntamenti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera rossonera guidata da Giovanni Renna si prepara a scendere in campo per il big match contro la Juventus, in programma domani alle ore 13:00 prestito il Juventus Training Center di Vinovo, ma non è tutto. Spazio anche alla Primavera femminile, che sarà impegnata contro il Sassuolo in casa alle ore 15:30. Ecco, di seguito, tutti gli impegni del weekend:

(Fonte acmilan.com) -Un nuovo weekend attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e incroci di grande fascino. Dalla trasferta della Primavera maschile sul campo della Juventus al doppio confronto con l'Inter tra Under 14 e Under 17 femminile, passando per i tanti impegni alla PUMA House of Football, come il doppio confronto al Südtirol per Under 15 e Under 16.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 21 MARZO

  • UNDER 10: campionato, Vige Milano-Milan, ore 13.00 - CS Carassai, via S. Abbondio 4, Milano

  • PRIMAVERA MASCHILE: 31ª giornata, Juventus-Milan, ore 13.00 - Juventus Training Center, Vinovo (TO)

  • UNDER 11: campionato, Centro Schuster-Milan, ore 14.30 - Via Morell Padre Lodov 2, Milano

  • UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Pro Venezia, ore 14.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 9: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 12: campionato, Football Milanese-Milan, ore 15.30 - CS Metanopoli, via Maritano 24, San Donato Milanese (MI)

  • UNDER 13: campionato, Milan-Alcione, ore 15.30 - PUMA House of Football

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 18ª giornata, Milan-Sassuolo, ore 15.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan, ore 17.30 - Via Nicolò Paganini, Pieve Emanuele (MI)

    • DOMENICA 22 MARZO

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Calcio Bonola-Milan, ore 9.45 - Via Armando Picchi 1, Milano

  • UNDER 14: campionato, Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 18: 27ª giornata, Milan-Napoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Rodano FC, ore 12.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 12: recupero campionato, Enotria-Milan, ore 12.30 - CS Enotria 1908, via Carlo Cazzaniga 26, Milano

    • LEGGI ANCHE: Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le 'scelte' di Allegri 

  • UNDER 15: 23ª giornata, Milan-Südtirol, ore 14.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 23ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Inter, ore 16.30 - PUMA House of Football

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