Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan . La primavera rossonera guidata da Giovanni Renna si prepara a scendere in campo per il big match contro la Juventus , in programma domani alle ore 13:00 prestito il Juventus Training Center di Vinovo, ma non è tutto. Spazio anche alla Primavera femminile , che sarà impegnata contro il Sassuolo in casa alle ore 15:30. Ecco, di seguito, tutti gli impegni del weekend:

(Fonte acmilan.com) -Un nuovo weekend attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e incroci di grande fascino. Dalla trasferta della Primavera maschile sul campo della Juventus al doppio confronto con l'Inter tra Under 14 e Under 17 femminile, passando per i tanti impegni alla PUMA House of Football, come il doppio confronto al Südtirol per Under 15 e Under 16.