Molto bello il gol di Domniței, su assist di Zaramella, che ha rotto l'equilibrio dopo meno di un minuto di gioco. Poi, nella prima frazione, i rossoneri avrebbero avuto la possibilità di raddoppiare con Mancioppi, che ha colpito il palo, e Perera, che a tu per tu con Franceschelli non ha trovato il tempo per calciare. Nella ripresa, dopo il colpo di testa in apertura di Cullotta, è cresciuto il Bologna, che ha segnato l'1-1 e legittimato un pareggio che, nel computo finale, è corretto. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 13.00 contro la Juventus, a Vinovo.