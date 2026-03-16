Molto bello il gol di Domniței, su assist di Zaramella, che ha rotto l'equilibrio dopo meno di un minuto di gioco. Poi, nella prima frazione, i rossoneri avrebbero avuto la possibilità di raddoppiare con Mancioppi, che ha colpito il palo, e Perera, che a tu per tu con Franceschelli non ha trovato il tempo per calciare. Nella ripresa, dopo il colpo di testa in apertura di Cullotta, è cresciuto il Bologna, che ha segnato l'1-1 e legittimato un pareggio che, nel computo finale, è corretto. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 13.00 contro la Juventus, a Vinovo.
LA CRONACA
Inizio tambureggiante dei rossoneri di Renna, che segnano alla prima azione: apertura di Angelicchio per la corsa di Zaramella, che guadagna il fondo e serve a rimorchio Domniței, che calcia di potenza sotto la traversa e fa 1-0 per il Milan Primavera. Il migliore inizio possibile, a cui fa seguito una debole reazione del Bologna. Insiste il Milan che al 27' colpisce il palo con Mancioppi, autore di una interessante azione personale al limite, chiusa con un destro forte che si ferma sul montante. Pericoloso anche Nirash Perera, che arriva a tu per tu con il portiere ma si allarga troppo nel tentativo di superarlo, e non trova più il tempo per calciare verso la porta.
La ripresa si apre con un colpo di testa di Cullotta da corner, dopo due minuti di gioco, parato da Franceschelli. Al 55', da situazione di corner, arriva in maniera un po' estemporanea il gol del pareggio del Bologna, segnato da Papazov. Una rete che cambia un po' l'inerzia del match e dà fiducia agli ospiti, che provano da quel momento in poi a rendersi minacciosi dalle parti di Bouyer. Nello specifico, di testa di provano prima Castaldo e poi Anastasio, senza grande fortuna. Il risultato non cambia più, 1-1.
IL TABELLINO
MILAN-BOLOGNA 1-1
MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, E. Cissé, Cullotta, Borsani (39'st Zukić); Mancioppi, Angelicchio, Perera; Zaramella (39'st Perina), Domnitei (27'st Cappelletti), Batistini (12'st Scotti). A disp.: Catalano; Agresta, Del Forno, Dotta, Martini, Menon, Petrone. All.: Renna.
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BOLOGNA (4-3-3): Franceschelli; Castaldo, Lai (28'st Anastasio), Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Marković, Negri, N'Diaye (28'st Libra), Lo Monaco (39'st Juncai). A disposizione: Gnudi, Briguglio, Ferrari, Francioli, Alvarez, Armanini, Badori, Alvarado, Rossitto. All.: Morrone.
Arbitro: Gandino di Alessandria.
Gol: 1' Domniței, 10'st Papazov (B).
Ammoniti: 39' Perera (M), 32'st Cappelletti (M), 32'st Baroncioni (B).
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