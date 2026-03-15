Primavera 1, Milan-Bologna finisce 1-1: rossoneri si spengono dopo il pari

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna , valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 . I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna , hanno pareggiato 1-1 . Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi . Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Bologna 1-1: la cronaca del primo tempo

I rossoneri partono subito fortissimo trovando il gol dopo 30 secondi. Angelicchio pesca in profondità Zaramella che arriva sul fondo e mette a rimorchio un bel pallone che Domnitei trasforma in rete. Nei 20' successivi al gol, i rossoneri sono stati bravi a gestire il vantaggio e a non concedere nessuna grande occasione ai rossoblù. La seconda grande occasione del primo tempo è ancora del Milan. Al 27' Mancioppi colpisce il palo dopo un bell'inserimento offensivo sulla destra. Al 34' il Bologna vicino al pari con Markovic, il più lesto ad arrivare su un pallone vacante in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il suo tiro, però, finisce alto da posizione favorevole. Poco dopo il Milan si fa rivedere in avanti con Perera, il quale arriva a tu per tu col portiere del Bologna ma tentando di superare Franceschelli perde l'opportunità di segnare. Il minuto successivo, ancora Perera protagonista con una netta simulazione in area di rigore che porta alla sua ammonizione. Nel finale della prima frazione Bouyer salva il Milan con un ottimo intervento in uscita su Castaldo involatosi in solitaria. Dopo questa occasione salvata dal portiere rossonero, termina 1-0 il primo tempo ben giocato dai rossoneri.