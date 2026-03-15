Primavera 1, Milan-Bologna finisce 1-1: rossoneri si spengono dopo il pari

Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
Primavera, Milan-Bologna 1-1: la cronaca del secondo tempo—
Il secondo tempo si apre con la prima occasione del Diavolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore rossonero Cullotta colpisce bene di testa ma il suo tiro viene parato da Franceschelli. Al 56' il Bologna pareggia con il colpo di testa di Papazov. Rossoneri sembrano aver subito il colpo dei rossoblù, dopo il pari il Diavolo fatica a tenere il pallone e rischia il sorpasso con Castaldo che sbaglia a due metri dalla porta di Bouyer. Da questo momento poche emozioni e tanti duelli in mezzo al campo per un match che vale tanto per le due squadre.
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Alla fine termina 1-1 il match tra Milan e Bologna, con un secondo tempo povero di occasioni per fare gol. I rossoneri si mangiano le mani per le opportunità non sfruttate durante il primo tempo per chiudere la gara. Si poteva fare di più, soprattutto in un match che si era ben indirizzato a favore del Diavolo. Da sottolineare il preoccupante calo mentale che si è visto dopo il gol subito. Questo aspetto sarà di particolare interessa per Renna nei prossimi giorni.
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