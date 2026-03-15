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Primavera 1, Milan-Bologna finisce 1-1: ottimo primo tempo, preoccupa la ripresa. Il commento

Primavera 1, Milan-Bologna finisce 1-1: rossoneri si spengono dopo il pari
Finito allo 'Stadio Silvio Piola' il match Milan-Bologna, 30^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Redazione

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi. Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Bologna 1-1: la cronaca del primo tempo

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I rossoneri partono subito fortissimo trovando il gol dopo 30 secondi. Angelicchio pesca in profondità Zaramella che arriva sul fondo e mette a rimorchio un bel pallone che Domnitei trasforma in rete. Nei 20' successivi al gol, i rossoneri sono stati bravi a gestire il vantaggio e a non concedere nessuna grande occasione ai rossoblù. La seconda grande occasione del primo tempo è ancora del Milan. Al 27' Mancioppi colpisce il palo dopo un bell'inserimento offensivo sulla destra. Al 34' il Bologna vicino al pari con Markovic, il più lesto ad arrivare su un pallone vacante in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il suo tiro, però, finisce alto da posizione favorevole. Poco dopo il Milan si fa rivedere in avanti con Perera, il quale arriva a tu per tu col portiere del Bologna ma tentando di superare Franceschelli perde l'opportunità di segnare. Il minuto successivo, ancora Perera protagonista con una netta simulazione in area di rigore che porta alla sua ammonizione. Nel finale della prima frazione Bouyer salva il Milan con un ottimo intervento in uscita su Castaldo involatosi in solitaria. Dopo questa occasione salvata dal portiere rossonero, termina 1-0 il primo tempo ben giocato dai rossoneri.

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Primavera, Milan-Bologna 1-1: la cronaca del secondo tempo

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Il secondo tempo si apre con la prima occasione del Diavolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore rossonero Cullotta colpisce bene di testa ma il suo tiro viene parato da Franceschelli. Al 56' il Bologna pareggia con il colpo di testa di Papazov. Rossoneri sembrano aver subito il colpo dei rossoblù, dopo il pari il Diavolo fatica a tenere il pallone e rischia il sorpasso con Castaldo che sbaglia a due metri dalla porta di Bouyer. Da questo momento poche emozioni e tanti duelli in mezzo al campo per un match che vale tanto per le due squadre.

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Alla fine termina 1-1 il match tra Milan e Bologna, con un secondo tempo povero di occasioni per fare gol. I rossoneri si mangiano le mani per le opportunità non sfruttate durante il primo tempo per chiudere la gara. Si poteva fare di più, soprattutto in un match che si era ben indirizzato a favore del Diavolo. Da sottolineare il preoccupante calo mentale che si è visto dopo il gol subito. Questo aspetto sarà di particolare interessa per Renna nei prossimi giorni.

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