Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: Angelicchio illumina. Male Perera

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi. Dopo questa partita i rossoneri salgono a quota 38 punti e tornano a muovere la classifica dopo 3 k.o. di fila. Dopo un bel primo tempo, i giovani rossoneri si sono sciolti in seguito al pareggio del Bologna di Papazov.
PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: bene Domnitei e Angelicchio. Bouyer si riscatta
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Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: bene Domnitei e Angelicchio. Bouyer si riscatta
Le pagelle rossonere di Milan-Bologna, partita della 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione
Mister Renna: 6
Nel primo tempo l'attacco inedito ha funzionato molto bene. Nel secondo, dopo il gol subito, i rossoneri sono spariti dal campo. C'è ancora tanto lavoro da fare.
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