Primavera 1, pagelle Milan-Bologna 1-1: Angelicchio illumina. Male Perera

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi. Dopo questa partita i rossoneri salgono a quota 38 punti e tornano a muovere la classifica dopo 3 k.o. di fila. Dopo un bel primo tempo, i giovani rossoneri si sono sciolti in seguito al pareggio del Bologna di Papazov.