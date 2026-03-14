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SETTORE GIOVANILE

Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegni

Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegni - immagine 1
Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegni dei giovani rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera maschile di Mister Renna si prepara al match contro il Bologna al Silvio Piola di Novara, mentre la u17 femminile sci scontrerà con la Pro Sesto in trasferta. Ecco, di seguito, il calendario completo:

 (Fonte acmilan.com) -Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero, impegnato tra sfide di campionato e trasferte importanti. Dalla Primavera maschile, che torna a giocare al Silvio Piola di Novara, contro il Bologna alle trasferte a Verona per Under 15 e Under 16, fino alle tante partite alla PUMA House of Football.

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IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 MARZO

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Rozzano, ore 13.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 13: campionato, Torino-Milan, ore 14.00 - Campo Robaldo 3, Strada Castello di Mirafiori 272, Torino

  • UNDER 10: campionato, Milan-Football Milanese, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 11: campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.30 - Veronello Resort, Via Veronello 2, Calmasino (Bardolino)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan, ore 15.45 - Via Nicolò Paganini, Pieve Emanuele (MI)

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Uesse Sarnico, ore 16.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 9: campionato, Garibaldina-Milan, ore 16.15 - CS Massola, Via Don Minzoni 4, Milano

    • DOMENICA 15 MARZO

  • UNDER 10: recupero campionato, Accademia Inter-Milan, ore 10.30 - Via Cilea 51, Milano

  • UNDER 14: 17ª giornata, Torino-Milan, ore 11.00 - Campo Robaldo 3, Strada Castello di Mirafiori 272, Torino

  • PRIMAVERA MASCHILE: 30ª giornata, Milan-Bologna, ore 13.00 - Stadio Silvio Piola di Novara, Viale Marmo 8, Novara

  • UNDER 15: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Veronello Resort, Via Veronello 2, Calmasino (Bardolino)

    • LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. Il dribbling ... | Video>>>

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Pro Sesto-Milan, ore 15.00 - Via XX settembre 162, Sesto San Giovanni (MI)

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