IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 14 MARZO
DOMENICA 15 MARZO
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SETTORE GIOVANILE
Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera maschile di Mister Renna si prepara al match contro il Bologna al Silvio Piola di Novara, mentre la u17 femminile sci scontrerà con la Pro Sesto in trasferta. Ecco, di seguito, il calendario completo:
(Fonte acmilan.com) -Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero, impegnato tra sfide di campionato e trasferte importanti. Dalla Primavera maschile, che torna a giocare al Silvio Piola di Novara, contro il Bologna alle trasferte a Verona per Under 15 e Under 16, fino alle tante partite alla PUMA House of Football.
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