Tre sconfitte di fila per il Milan Primavera: niente rimonta col Cesena

Una squadra capace di approfittare di due situazioni favorevoli, come l'errore di Bouyer e il rosso a Pandolfi, ma che nella gestione dell'intera partita non ha saputo chiudere completamente la porta ai rossoneri, vivi e propositivi per l'intero match. Una beffa amplificata dall'imprecisione dagli undici metri di Lontani, miglior marcatore rossonero della competizione, ma che deve trasformarsi in uno stimolo in più per la squadra di Renna, chiamata a ribaltare il trend negativo già questa domenica contro il Bologna e poi il sabato successivo contro la Juventus, due avversarie ostiche ma assolutamente non fuori portata.

LA CRONACA — Ritmi compassati nei primi venti minuti di gara al Centro Sportivo "Romagna Centro" di Martorano (FC), interrotti all'improvviso dall'infortunio di Bouyer sul lancio lungo di Ridolfi, che inaspettatamente pesca un opportunista Wade, pronto a recapitare in rete il vantaggio a porta sguarnita. La partita rossonera si complica ulteriormente a cinque minuti dall'intervallo, quando Pandolfi si vede sventolare un rosso diretto per un intervento imprudente su Zamagni. Il numero 8 romagnolo colpisce la barriera sul tentativo diretto, poi riceve nuovamente sugli sviluppi e si avventura in una serpentina che conclude con un bacio al palo interno. I rossoneri hanno l'occasione per riaprirla nel recupero, quando Lontani conquista un calcio di rigore ma non lo trasforma, scheggiando la parte alta della traversa. Al duplice fischio, Cesena avanti di due gol e un effettivo.

Con un Cesena nelle condizioni di poter gestire il doppio vantaggio a inizio ripresa, i rossoneri di Mister Renna provano la reazione d'orgoglio e accorciano le distanze prima del quarto d'ora. Sul lancio lungo di Vladimirov, Baietta sfiora soltanto con la testa innescando Scotti, che con un tocco sotto di prima intenzione scavalca Fontana e fa 2-1. Il Milan prova a sfruttare il momento positivo ma non riesce a trovare il pareggio, finché al 90' sono i padroni di casa a passare ancora con Galvagni, che incrocia col sinistro dopo un ottimo controllo a seguire. Il tanto atteso secondo centro arriva solo un minuto più tardi con il tap-in del neo-entrato Perina, che sfrutta la respinta corta sulla conclusione di un altro sostituto come Domniței, ma è troppo tardi. Vince il Cesena 3-2.

IL TABELLINO — CESENA-MILAN 3-2

CESENA (3-5-2): Fontana; Baietta (27'st Gasperini), T. Casadei (28' Mattioli), Ridolfi; Domeniconi, Berti (21'st Tosku), Amadori, Zamagni, Marini; Wade (1'st Biguzzi), Galvagno. A disp.: Gianfanti; Zaghini, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, E. Casadei, Ricci. All.: Campedelli.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo(33'st Nolli), Vladimirov, Zukić (40'st Perina), Borsani (22'st Tartaglia); Mancioppi (40'st Zaramella), Pandolfi, Perera; Ossola, Lontani (33'st Domniței), Scotti. A disp.: Catalano; E. Cissé, Cullotta; M. Cissé, Viana Seedorf; Asanji. All.: Renna.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara.

Gol: 21' Wade (C), 43' Zamagni (C), 14'st Scotti (M), 45'st Galvagno (C), 46'st Perina (M).

Ammoniti: Biguzzi (C), Vladimirov (M), Galvagno (C).

Espulsi: 40' Pandolfi (M).

Note: al 48' Lontani (M) sbaglia un calcio di rigore".