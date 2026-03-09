Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera Cesena-Milan 3-2, errori e orrori in difesa. La grinta nella ripresa non basta

MILAN PRIMAVERA

Primavera Cesena-Milan 3-2, errori e orrori in difesa. La grinta nella ripresa non basta

Cesena Milan Primavera commento 09-03-2026
Il commento di Cesena-Milan 3-2, partita della 29^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: ecco quanto successo durante la sfida dell'Under 20 rossonera
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan Primavera ha appena affrontato il Cesena Primavera nella gara valida per la 28^ giornata del campionato di categoria. I rossoneri hanno perso per 3-2 (qui le pagelle). Ecco quanto successo allo Centro Sportivo Romagna Centro. 

Cesena-Milan Primavera: il primo tempo

—  

Primo tempo in sostanziale equilibrio per i primi minuti con Cesena e Milan che si studiano. E' un clamoroso errore del portiere rossonero Bouyer a sbloccare la gara: l'estremo difensore va a farfalle su una palla alta e facile nella propria area di rigore. Ne aproffitta Wade che segna a porta vuota al minuto 21. Da quel momento molto meglio il Cesena con il Milan che non fa nulla per pareggiare. Finale di tempo da incubo per la squadra di Renna: rosso diretto a Pandolfi al 40' per un fallo pericoloso ai danni di Zamagni. Arbitro severo, ci poteva stare anche solo un giallo. Tre minuti dopo arriva il raddoppio del Cesena sempre con Zamagni. Nel recupero rigore per il Milan per un fallo ai danni di Lontani: rigore che non c'era visto che Baietta prende solo il pallone. Va Lontani sul dischetto e spara sulla traversa.

LEGGI ANCHE

Cesena-Milan Primavera: il secondo tempo

—  

LEGGI ANCHE: Milan, infinito Modric: uno dei migliori anche nel derby contro l’Inter. E sul futuro dice … >>>

Secondo tempo con il Milan costretto a spingere e a tenere il pallone con il rischio di lasciare spazio al Cesena in contropiede. E' un lancio lunghissimo di Vladimirov a innescare il area Scotti (dopo un buco clamoroso della difesa del Cesena). L'attaccante rossonero non sbaglia battendo Fontana con un bellissimo pallonetto. Il pallone per il pareggio arriva sui piedi di Lontani, che però sbaglia schiantandosi contro il portiere del Cesena che esce bene. Tanto cuore e grinta per il Milan Primavera che in dieci ci prova, lasciando però spazio dietro con Galvagno che approfitta del buco di Vladimirov e segna con un grande diagonale al 90'. Perina la riapre nel recupero, ma il cuore del Milan Primavera non basta.

 

Leggi anche
Pagelle Primavera, Cesena-Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grinta
Cesena-Milan Primavera, formazioni ufficiali: spazio a Lontani e Ossola

© RIPRODUZIONE RISERVATA