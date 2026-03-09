Il Milan Primavera ha appena affrontato il Cesena Primavera nella gara valida per la 28^ giornata del campionato di categoria. I rossoneri hanno perso per 3-2 ( qui le pagelle ). Ecco quanto successo allo Centro Sportivo Romagna Centro.

Cesena-Milan Primavera: il primo tempo

Primo tempo in sostanziale equilibrio per i primi minuti con Cesena e Milan che si studiano. E' un clamoroso errore del portiere rossonero Bouyer a sbloccare la gara: l'estremo difensore va a farfalle su una palla alta e facile nella propria area di rigore. Ne aproffitta Wade che segna a porta vuota al minuto 21. Da quel momento molto meglio il Cesena con il Milan che non fa nulla per pareggiare. Finale di tempo da incubo per la squadra di Renna: rosso diretto a Pandolfi al 40' per un fallo pericoloso ai danni di Zamagni. Arbitro severo, ci poteva stare anche solo un giallo. Tre minuti dopo arriva il raddoppio del Cesena sempre con Zamagni. Nel recupero rigore per il Milan per un fallo ai danni di Lontani: rigore che non c'era visto che Baietta prende solo il pallone. Va Lontani sul dischetto e spara sulla traversa.