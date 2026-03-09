Cesena-Milan Primavera: il secondo tempo—
Secondo tempo con il Milan costretto a spingere e a tenere il pallone con il rischio di lasciare spazio al Cesena in contropiede. E' un lancio lunghissimo di Vladimirov a innescare il area Scotti (dopo un buco clamoroso della difesa del Cesena). L'attaccante rossonero non sbaglia battendo Fontana con un bellissimo pallonetto. Il pallone per il pareggio arriva sui piedi di Lontani, che però sbaglia schiantandosi contro il portiere del Cesena che esce bene. Tanto cuore e grinta per il Milan Primavera che in dieci ci prova, lasciando però spazio dietro con Galvagno che approfitta del buco di Vladimirov e segna con un grande diagonale al 90'. Perina la riapre nel recupero, ma il cuore del Milan Primavera non basta.
