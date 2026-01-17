Alla fine è un punto per parte con i più esperti ospiti (tutti 2006 e 2007 in campo rispetto a un Milan partito dall'inizio con sei 2008 e un 2009) sicuramente più cinici nel valorizzare le opportunità generate. Il finale agrodolce non cancella però una grande prestazione dei nostri ragazzi, che hanno messo in campo tutta la loro qualità contro un'avversaria di alto livello, la prima in classifica. Menzione in particolare per due dei marcatori di giornata, Angelicchio e Vladimirov: per entrambi si è trattato del primo gol in Primavera. Prossimo impegno per la squadra di Renna il turno infrasettimanale, che ci vedrà di scena sul campo del Frosinone martedì 20 alle 12.00.