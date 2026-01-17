Alla fine è un punto per parte con i più esperti ospiti (tutti 2006 e 2007 in campo rispetto a un Milan partito dall'inizio con sei 2008 e un 2009) sicuramente più cinici nel valorizzare le opportunità generate. Il finale agrodolce non cancella però una grande prestazione dei nostri ragazzi, che hanno messo in campo tutta la loro qualità contro un'avversaria di alto livello, la prima in classifica. Menzione in particolare per due dei marcatori di giornata, Angelicchio e Vladimirov: per entrambi si è trattato del primo gol in Primavera. Prossimo impegno per la squadra di Renna il turno infrasettimanale, che ci vedrà di scena sul campo del Frosinone martedì 20 alle 12.00.
LA CRONACA
Inizio di partita con molto agonismo, ma la prima occasione arriva al 15': slalom sulla sinistra di Scotti che conclude a rientrare sfiorando il secondo palo. Insistiamo e al 19' Lontani mette fuori da ottima posizione dopo essersi costruito una bella opportunità. Vladimirov stacca di testa sugli sviluppi di una punizione al 25', palla a lato di un soffio. I tentativi dei ragazzi di Renna vengono ripagati al 31', quando Angelicchio va a segno per la prima volta in Primavera finalizzando con grande freddezza un'azione prolungata. La Fiorentina prova a rispondere prima dell'intervallo lungo, facendosi vedere in avanti con Koné e Trapani in due occasioni che però non creano problemi a Longoni.
La ripresa parte con una doccia fredda, il pari ospite di Puzzoli su rigore concesso per fallo di Cissè. Longoni mette i pugni sulla botta da fuori di Jallow al 49', ma nel momento più complesso i rossoneri reagiscono tornando avanti al 53': punizione di Lontani, spizzata di Vladimirov imparabile per Leonardelli. La Fiorentina accusa il colpo, la partita diventa intensa e piena di rimpalli e contrasti. Al 61' il destro smorzato di Tartaglia viene bloccato da Leonardelli, mentre al 68' Longoni si abbassa per dire di no sulla linea al colpo di testa di Jallow. Finale vibrante: al 77' il diagonale del neoentrato Castiello si stampa sul palo, all'84' Vladimirov salva sulla linea il tentativo di Maiorana. Jallow trova il pari al minuto 86, ma 60" dopo Castiello con un gran colpo di reni ci riporta avanti. L'ultima parola però è ospite, con Conti che pareggia al 2' di recupero sugli sviluppi di un corner.
IL TABELLINO
MILAN-FIORENTINA 3-3
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Tartaglia; Cissè, Mancioppi, Angelicchio (21'st Pandolfi); Scotti (31'st Castiello), Lontani (44'st Borsani), Perera. A disp.: Bianchi, Faccioli; K. Mazzeo, Pagliei, Vechiu; Dotta, Grassini; Petrone. All.: Renna.
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Evangelista, Sadelli, Turnone (35'st Maiorana), Trapani; Deli (11'st Bonanno), Montenegro; Puzzoli, Atzeni (11'st Angiolini), Koné (1'st Jallow); B. Mazzeo (35'st Conti). A disp.: Fei; Batignani, Giusto, Perrotti, Sturli; Diallo. All.: Galloppa.
Arbitro: Gandino di Alessandria.
Gol: 31' Angelicchio (M), 2'st rig. Puzzoli (F), 8'st Vladimirov (M), 41'st Jallow (F), 42'st Castiello (M), 47'st Conti (F).
Ammoniti: 7'st Trapani (F), 19'st Angelicchio (M), 23'st Jallow (F), 26'st Lontani (M), 40'st Perera (M).
