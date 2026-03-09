Si è disputata, dalle 15:00, al Centro Sportivo Romagna Centro, Cesena-Milan 3-2 (qui il risultato dell'andata), valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso pagando un bruttissimo finale di primo tempo e degli errori molti gravi in difesa. Pesante il rosso a Pandolfi come pesante la papera di Bouyer sul primo gol del Cesena. Meglio la ripresa con cuore e grinta e due gol in inferiorità numerica che però non bastano. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA